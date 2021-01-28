شكرا لقرائتكم خبر عن 3 لاعبين جدد لتدعيم الفريق الأول لكرة القدم بدسوق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نجح مجلس إدارة نادى دسوق الرياضى برئاسة عادل حسنين، في ضم 3 لاعبِين جُدد خِلال فترة الإنتقالات الشتوية لدعمِ صفوف الفريق الأول لكُرةِ القدم، الذي يلعب في القسمِ الثالث، ويحتل المركز الخامس بعد الأسبوعِ التاسع للمجموعةِ الثامنة، برصيدِ 15 نُقطة.

وتعاقدُ مجلسُ الإدارة مع كل مِن: لاعبَى نادى ألعاب دمنهور السابقَين، حسن غُنيم، حارس مرمى، وأحمد العربى، مُهاجم خط الوسط، كما تعاقدُ مع مُدافعِ خط وسط نهضة العامرية السابق، عبده محمد عبدالعاطى.

وحضر الإتفاقُ الكابتن محمود خِضر، المُدير الفنى للفريقِ، وعمرو الصياد، عضو مجلس الإدارة، ومحمد عُصام، المدير الإدارى للفريقِ.