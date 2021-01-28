شكرا لقرائتكم خبر عن رامي ربيعة يفضل دكة الأهلي عن الانتقال للإسماعيلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفض رامى ربيعة مدافع الأهلى العرض المقدم من مسئولى الإسماعيلى من أجل الانتقال إلى صفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية يناير الجاري، مفضلا البقاء فى الأهلى رغم عدم الحصول على فرصة المشاركة والتواجد على دكة الاحتياط أحيانا أو الخروج من قائمة الفريق الأحمر أحيانا أخرى، عن الانتقال للدراويش.

وتفاوض مسئولو الإسماعيلى مع نظرائهم فى الأهلى للحصول على خدمات الثنائى محمد محمود صانع الألعاب ورامى ربيعة قبل الدفاع على سبيل الإعارة، حيث رحب الأول بفكرة الانتقال للإسماعيلى بدءا من مارس المقبل بعد تعافيه من الإصابة، فيما رفض الثانى فكرة ارتداء قميص الدراويش، مفضلا البقاء بالجزيرة عن الانتقال للإسماعيلية.

وكشف الدكتور أحمد أبو عبلة طبيب الأهلى حالة محمد هانى ظهير أيمن الفريق الأحمر، والذى تعرض للإصابة بشد فى العضلة الخلفية فى مباراة فريقه أمس الثلاثاء ضد بيراميدز، والتى تسببت فى خروجه بالدقيقة العاشرة من عمر المباراة ومشاركة أحمد رمضان بيكهام بدلا منه.

وقال طبيب الأهلى فى تصريحات خاصة إن نتيجة أشعة السونار التى خضع لها اللاعب أثبتت أن هانى يعانى من شد بسيط فى العضلة الخلفية، وسيخوض تدريبات الفريق الأحمر خلال أيام، بعد الاطمئنان على سلامة اللاعب.

أشار أبو عبلة إلى أن محمد هانى سيكون جاهزا من الناحية الطبية للمشاركة فى مباراة الدحيل القطرى يوم 4 فبراير المقبل بافتتاح مشوار الأهلى فى كأس العالم للأندية، ولن تمنعه هذه الإصابة من المشاركة فى كأس العالم للأندية.