«عمولات.. اتهامات.. اعتذار».. تصريحات رسمية من الزمالك لمصطفي محمد ردًا على رغبة اللاعب في تجديد المفاوضات مع «سانت إتيان الفرنسى»

الشارقة - اميمة ياسر - جدد مسئولو نادى الزمالك رفضهم فتح باب التفاوض مرة أخرى مع سانت إتيان الفرنسى، الذى مازال مصرًا على طلبه بضم مصطفى محمد مهاجم الفارس الأبيض خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، لاسيما وإن الفريق الفرنسى جدد عرضه وأكد استعداده سداد 5 ملايين دولار "كاش" نظير ضم اللاعب.

وتحدث أعضاء اللجنة المكلفة بإدارة نادى الزمالك مع مصطفى محمد، مؤكدين له صعوبة فتح باب المفاوضات من جديد مع سانت أتيان الفرنسى، بعدما صرح رئيس ناديهم بوجود أحد الأشخاص طلب "عمولة" من أجل تسهيل اتمام الصفقة، مشددين على اللاعب بإن كرامة النادى أهم من ملايين سانت إتيان. حسبما نشر موقع "اليوم السابع".

ومازال مصطفى محمد متمسكًا بالاحتراف فى صفوف فريق سانت اتيان رغم رفض الإدارة تجديد المفاوضات، ليتدخل محمود عبد الرزاق شيكابالا قائد الزمالك، من أجل اقناع اللاعب بالموافقة على عرض جالاطا سراى التركى الذى يرغب فى ضمه لمدة موسم ونصف على سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وعلق مصطفى محمد على العروض التى تلقاها حاليًا، قائلاً عبر حسابه على تويتر: "كل ما يقال عني غير صحيح حتي الان لا اعلم لماذا يقف بعض الاشخاص في طريقي لتحقيق رغبتي خاصة انني لبيت كل طلبات نادي الزمالك ؟!".

وشهدت قائمة الزمالك لمواجهة مصر المقاصة المقرر لها غدا الخميس على ستاد بتروسبورت، ضمن مباريات الجولة العاشرة للدوري الممتاز، استبعاد مصطفى محمد بعد غيابه عن المران الأخير لرغبته في الاحتراف بالدوري الفرنسي، وعودة محمود علاء للقائمة.



وجاءت قائمة الفريق كالتالي:-

حراسة المرمى: محمد أبو جبل - محمد عواد

خط الدفاع: محمود علاء - محمد عبدالغني - محمود حمدي "الونش" - محمد عبد السلام - عبد الله جمعة - أحمد فتوح - حازم إمام - حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد

خط الوسط: فرجاني ساسي - يوسف أوباما - طارق حامد - إسلام جابر - إمام عاشور - أحمد سيد "زيزو" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - أشرف بن شرقي

خط الهجوم: أسامة فيصل - سيف جعفر