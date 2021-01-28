بعد الخسارة المشرفة أمام الدنمارك.. السيسي ومدبولي يوجهان رسالة لرجال منتخب اليد

الشارقة - اميمة ياسر - كتب : ضياء السقا

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، رسالة احترام وتقدير لرجال المنتخب الوطني لكرة اليد، بعد الخسارة المشرفة أمام الدنمارك في ربع نهائي مونديال اليد.

أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسى عن فخره وتقديره بمنتخب مصر الوطنى لكرة اليد على الأداء المشرف أمام منتخب الدنمارك.

وكتب الرئيس السيسى عبر تويتر: " تحية فخر وتقدير لمنتخبنا الوطني لكرة اليد على الأداء المشرف أمام منتخب الدنمارك، فقد قدموا لنا مثالاً رائعاً على الأداء البطولي وروح القوة حتى آخر لحظة من المباراة. شكراً لكم."

من جانبه، قال الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، إن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، وجه رسالة لمنتخب مصر لكرة اليد من خلاله.

وحاء نص الرسالة كما نشرها وزير الشباب والرياضة كالتالى، "بصرف النظر عن النتيجة هتبقى ايه؟.. أرجوك بلغ الولاد كل تحياتى وتقديرى على أدائهم الرائع والعظيم".

وتأهل المنتخب الدنماركي للدور نصف النهأئي لمونديال اليد، بعد فوزه على المنتخب المصري برميات الجزاء بنتيجة 4 / 3 بعد انتهاء الوقت الأصلي والأشواط الإضافية بنتيجة 35 / 35 .

وقدم المنتخب الوطني مباراة تاريخية أمام الدنمارك حامل اللقب، وكان ندا قويا لأبطال العالم واستطاع أن يتعادل مع منافسه القوي في الوقت الأصلي للمباراة وكذلك الأشواط الإضافية، إلا أن رميات الجزاء كان لها الكلمة .

وبذلك تأهلت الدنمارك للمربع الذهبي، ويلعب الفراعنة على المراكز من الخامس للثامن بمونديال اليد