كيف علق الرئيس السيسي على خسارة منتخب مصر لكرة اليد أمام منتخب الدنمارك بـ«ضربات الترجيح»

الشارقة - اميمة ياسر - أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسى عن فخره وتقديره بمنتخب مصر الوطنى لكرة اليد على الأداء المشرف أمام منتخب الدنمارك.

وكتب الرئيس السيسى عبر تويتر: " تحية فخر وتقدير لمنتخبنا الوطني لكرة اليد على الأداء المشرف أمام منتخب الدنمارك، فقد قدموا لنا مثالاً رائعاً على الأداء البطولي وروح القوة حتى آخر لحظة من المباراة. شكراً لكم." حسبما نشر موقع "اليوم السابع".

وخسر منتخب مصر من نظيره الدنماركي بضربات الترجيح بنتيجة 4 / 3 بعد انتهاء الوقت الأصلي والأشواط الإضافية نتيجة 35 / 35 في المباراة التي جمعتهما على صالة استاد القاهرة ضمن منافسات دور الثمانية لبطولة كأس العالم لكرة اليد، بعد اللجوء إلى الضربات الترجيحية والتي شهدت تفوق منتخب الدنمارك، ليتأهل أبناء الفايكنج للمربع الذهبي، ويلعب الفراعنة على المراكز من الخامس للثامن بمونديال اليد.