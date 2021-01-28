ترتيب الدوري المصري وقائمة الهدافين بعد تعادل الأهلي وبيراميدز. . وموعد مباراة الزمالك والمقاصة

الشارقة - اميمة ياسر - كتب : ضياء السقا

سقط الأهلي في فخ التعادل السلبي أمام بيراميدز، في المباراة التي جمعت بينهما مساء الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويواجه الزمالك مصر المقاصة في السابعة والنصف مساء غدا الخميس، في الجولة ذاتها.

وظل الأهلي في المقدمة بفارق نقطة عن الزمالم الوصيف.

وفيما يلي ترتيب الدوري المصري الممتاز بعد تعادل الأهلي وبيراميدز :

1- الأهلي المركز الأول برصيد 21 نقطة.

2- الزمالك المركز الثاني برصيد 20 نقطة.

3- الجونة المركز الثالث برصيد 18 نقطة.

4- بيراميدز المركز الرابع برصيد 14 نقطة.

5- المصري المركز الخامس برصيد 13 نقطة.

6- إنبي المركز السادس برصيد 13 نقطة.

7- مصر للمقاصة المركز السابع برصيد 13 نقطة.

8- سموحة في المركز الثامن برصيد 12 نقاط.

9- سيراميكا كليوباترا في المركز التاسع برصيد 11 نقاط.

10- البنك الأهلي في المركز العاشر برصيد 8 نقاط.

11- غزل المحلة في المركز الحادي عشر برصيد 8 نقاط.

12- الاتحاد السكندري في المركز الثاني عشر برصيد 8 نقاط.

13- أسوان في المركز الثالث عشر برصيد 8 نقاط.

14- الإسماعيلي في المركز الرابع عشر برصيد 7 نقاط.

15- طلائع الجيش في المركز الخامس عشر برصيد 7 نقاط.

16- المقاولون العرب في المركز السادس عشر برصيد 7 نقاط.

17- وادي دجلة في المركز السابع عشر برصيد 6 نقاط.

18 الإنتاج الحربي في المركز الثامن عشر برصيد 5 نقاط.

وفيما يلي ترتيب هدافي الدوري المصري حتى الآن:

1- محمود عبد المنعم كهربا يتصدر ترتيب هدافي الدوري المصري برصيد 4 أهداف

2- حسام حسن.. 4 أهداف

3- رمضان صبحي.. 4 أهداف

4- أحمد سمير.. 4 أهداف

5- محمد شريف .. 4 أهداف

6- جون إيبوكا .. 4 أهداف

7- عمر كمال عبد الواحد.. 3 أهداف

8- وليد سليمان.. 3 أهداف

9- إمام عاشور.. 3 أهداف

10- مروان حمدي.. 3 أهداف

10- يوسف أوباما .. 3 أهداف

11 – شادي حسين – 3 أهداف

12 – والتر بواليا – 3 أهداف