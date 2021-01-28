موعد قمة ليفربول وتوتنهام.. والقناة الناقلة.. والتشكيل والغيابات

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

عشاق الكرة العالمية على موعد مع قمة نارية، حيث يستضيف توتتهام نظيره ليفربول، الذي يلعب له النجم محمد صلاح، في العاشرة مساء غدا الخميس، في الجولة 20 من الدوري الإنجليزي .

ويدخل ليفربول حامل اللقب، المباراة متأثرا بخسارته أمام بيرنلي في الجولة الماضية بهدف دون رد.

تشكيل ليفربول

يغيب عن ليفربول، فان دايك، وجو جوميز وجوتا للإصابة.

وسيبدأ يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أليسون

الدفاع: أرنولد، جويل ماتيب، فابيانو، روبتسون

الوسط: ويجنالدوم، هندرسون، جونز، ساديو ماني، ومحمد صلاح.

الهجوم: روبرتو فيرمينو

القناة الناقلة:

تذاع المباراة حصريا عبر قناتي 2 - beIN Sports HD 1.