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ميسي يقود برشلونة إلى ربع نهائي كأس ملك إسبانيا

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المنامة - ياسر ابراهيم - بلغ دور ربع النهائي من مسابقة كأس ملك إسبانيا، إثر تغلبه على نظيره رايو فاليكانو بهدفين لواحد، الأربعاء، على ملعب "تيريزا ريفيرو" في العاصمة مدريد.
 

وجد عناصر الفريق الكتالوني أنفسهم متأخرين بهدف أحرزه المهاجم فرانسيسكو غارسيا لصالح فريق رايو فاليكانو في الدقيقة 63، بعد أن استغل كرة مرتدة من الحارس ليضعها في الشباك بسهولة.
 

ومنح الأرجنتيني ليونيل فريقه برشلونة فرصة العودة إلى أجواء اللقاء، بتسجيله هدف التعادل عند الدقيقة 70، قبل أن يأتي الهولندي فرينكي دي يونغ بهدف الفوز مع حلول الدقيقة 80. 
 

وتأهل نادي إشبيلية إلى الدور القادم إيضًا بعدما تجاوز عقبة فالنسيا بثلاثية نظيفة، حملت توقيع كل من لوك دي يونغ، هدفين، وايفان راكيتيتش. 

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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