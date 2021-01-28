شكرا لقرائتكم خبر عن النصر يكون.. أو «ما يكون» ؟ والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - فيما تداولت وسائل إعلام تصريحات نسبت للبرازيلي ريناتو وكيل أعمال لاعب النصر مايكون بيريرا قالت أن رحيله عن أصبح أمرًا نهائيًا، لأنه لم يستلم رواتبه منذ 6 أشهر، وأنه لم يتلقَ أي ردٍ من الإدارة حول مهلة سداد المستحقات، واصل اللاعب مايكون غيابه عن التدريبات الجماعية يومين متتاليين، في وقت حساس قبل موقعة كأس السوبر السعودي المرتقبة أمام الهلال، السبت القادم.

وكشفت مصادر عن مساع حثيثة لاحتواء الأزمة من إدارة النادي وأنها تحضر بياناً للرد حول هذه المستجدات، غير أن أخرى قالت أن اللاعب لن يعود قبل ضمانات كافية باستلام مستحقاته، لاسيما مع تسلم الأرجنتيني بيتي مارتينيز مستحقاته بحسب مقربين من النادي.

وبدأ لاعبو النصر اليوم استعداداتهم لمباراتهم المقبلة أمام نظيرهم الهلال، حيث اكتفى اللاعبون الذين شاركوا بشكل أساسي في مباراة الاتحاد بتمارين لياقية واسترجاعية.