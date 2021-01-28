بطولة إنكلترا: توخل يستهل مشواره مع تشلسي بتعادل مخيب مع ولفرهامبتون

الرياص - اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي إنستجرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام





لندن: استهل المدرب الألماني توماس توخل مشواره على رأس الإدارة الفنية لتشلسي بتعادل سلبي مخيب أمام ضيفه ولفرهامبتون الأربعاء على ملعب "ستامفورد بريدج" في لندن في المرحلة العشرين من الدوري الإنكليزي في كرة القدم.

وقاد توخل، المقال الشهر الماضي من منصبه مدرباً لباريس سان جرمان، تشلسي بعد 24 ساعة على تعيينه لمدة 18 شهراً مكان لاعب وسطه الأسطوري فرانك لامبارد المقال بسبب النتائج المخيبة.

وفشل المدرب الألماني في إحداث ردة فعل إيجابية على الفريق اللندني رغم سيطرة فريقه على مجريات المباراة بأكملها لكن دون فرص حقيقية للتسجيل.

وهو التعادل الثاني لتشلسي في مبارياته الست الاخيرة التي حقق خلالها فوزاً واحدا فقط، كما هي المباراة الثالثة على التوالي التي يفشل فيها تشلسي في تحقيق الفوز على ملعبه ستامفورد بريدج في الدوري.

وتعود المرة الاخيرة التي حقق فيها تشلسي الفوز على ارضه الى 21 كانون الاول/ديسمبر الماضي عندما تغلب على جاره وست هام يونايتد بثلاثية نظيفة.

وبقي تشلسي ثامناً برصيد 30 نقطة مقابل 23 نقطة لولفرهامبتون الثالث عشر.

وأجرى توخل أربع تعديلات على التشكيلة الأساسية التي كان يعتمد عليها لامبارد، فأبقى على مواطنه الهداف تيمو فيرنر ومايسون ماونت والاميركي كريستيان بوليسيتش وتامي أبراهام على دكة البدلاء، ودفع بالمهاجم الدولي الفرنسي اوليفييه جيرو أساسيا منذ البداية الى جانب الايطالي جورجينيو والكرواتي ماتيو كوفاسيتش وريس جيمس.

وضغط تشلسي منذ البداية وكاد يفتتح التسجيل مبكراً عندما مرر كالوم هودسون-أودوي كرة عرضية امام المرمى فشل جيرو في متابعتها داخل الشباك (5).

وتوغل الألماني كاي هافيرتس من منتصف الملعب الى داخل المنطقة لكنه سدد كرة ضعيفة بين يدي الحارس البرتغالي روي باتريسيو (15).

وسدد لاعب الوسط الدولي المغربي حكيم زياش كرة من خارج المنطقة بين يدي الحارس باتريسيو (20)، وانبرى اللاعب نفسه لركلة حرة جانبية طار لها روديغر برأسه لكن باتريسيو تصدى لها بصعوبة (39).

وكان ولفرهامبتون قاب قوسين أو ادنى من خطف هدف التقدم عندما مرر البرتغالي بيدرو نيتو كرة عرضية اثر هجمة مرتدة تابعها المدافع لياندر ديندونكر برأسه من مسافة قريبة اثر تمريرة عرضية للبرتغالي بيدرو نيتو مرت بجوار القائم الايمن (40).

وكاد نيتو يفعلها عندما توغل داخل المنطقة اثر هجمة مرتدة فحاول لعب الكرة "ساقطة" عن الحارس السنغالي ادوار مندي الذي خرج لملاقاته لكنها ارتطمت بالعارضة وخرجت عن الملعب (71).

ودفع توخل ببوليسيتش وأبراهام مكان المدافع الايسر بن تشيلويل وجيرو (77). وجرب كوفاتشيتش حظه بتسديدة قوية من خارج المنطقة اثر تمريرة من زياش مرت بجوار القائم الايسر لباتريسيو (82).

ولعب توخل ورقته الهجومية الاخيرة عندما دفع بماونت مكان زياش (83).

وأنقذ باتريسيو مرماه من هدف محقق عندما ابعد تسديدة لاودوي من داخل المنطقة بعد مجهود فردي، الى ركنية (85).

وأبعد المدافع العاجي ويلي بولي كرة عرضية لماونت قبل ان تصل الى جيرو وأبراهام (88).

بيرنلي يقلب الطاولة على فيلا

وفي مباراة ثانية، قلب بيرنلي الطاولة على ضيفه استون فيلا عندما تغلب عليه 3-2.

وتقدم استون فيلا مرتين عبر أولي واتكينز (14) وجاك غريليش (68)، ورد بيرنلي مرتين بواسطة بن مي (52) ودوايت ماكنيل (76)، قبل ان يخطف النيوزيلندي كريس وود هدف الفوز (79).

وهو الفوز الثاني على التوالي لبيرنلي بعد الاول على ليفربول حامل اللقب 1-صفر في أنفيلد، والسادس هذا الموسم فرفع رصيده الى 22 نقطة منفردا بالمركز الخامس عشر، فيما مني استون فيلا بخسارته السابعة هذا الموسم فتراجع الى المركز العاشر برصيد 29 نقطة مع مباراتين مؤجلتين.

ويلعب لاجقا برايتون مع فولهام، وإيفرتون مع ليستر سيتي، ومانشستر يونايتد مع شيفيلد يونايتد.

وتختتم المرحلة الخميس بلقاء توتنهام مع ليفربول.