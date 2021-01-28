شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. الإنتاج الحربى يدخل معسكرا مغلقا بالإسكندرية استعدادا للمصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم اليوم الخميس فريق الإنتاج الحربى استعداداته لمواجهة المصرى البورسعيدى والمقرر لها الخامسة عصر غداً الجمعة باستاد برج العرب بالإسكندرية بالجولة العاشرة لمسابقة الدورى الممتاز، ومن المقرر أن يخوض الفريق مرانه الرئيسى على ملعبه ثم يتوجه للإسكندرية لدخول معسكر مغلق هناك استعداداً للمباراة.

وأغلق الجهاز ألفنى للإنتاج الحربى صفحة مباراة طلائع الجيش التى أقيمت عصر الجمعة باستاد جهاز الرياضة العسكرى بالجولة التاسعة لمسابقة الدورى الممتاز وخسرها ألفريق بثلاثة أهداف دون رد.

ونجحت لجنة التعاقدات بنادى الآنتاج الحربى فى التعاقد مع محمد إبراهيم الشهير بسوستة لاعب الوسط المدافع لمدة موسمين ونصف الموسم، ولعب سوستة لأندية المقاولون العرب وأسوان، ونال إعجاب الجهاز الفنى بقيادة حمادة صدقى ليوقع على العقد فى حضور اللواء أشرف عامر رئيس نادى الآنتاج الحربى وخالد مهدى مدير الكرة بالفريق ويصبح أولى صفقات الإنتاج فى الميركاتو الشتوى الحالى.

كما أنهت لجنة التعاقدات بنادى الإنتاج الحربى صفقة التعاقد مع الدولي الكونغولي إيدي نجوي إمومو لاعب وسط فريق سموحة السابق وفيتا كلوب الكونغولي وذلك قبل غلق باب فترة الانتقالات الشتوية الجارية، ضمن خطة تدعيم خط وسط الإنتاج لمواجهة تراجع النتائج فى الفترة الأخيرة.

ونجحت لجنة التعاقدات بنادى الإنتاج الحربى فى التعاقد مع أحمد بوسكا حارس مرمى المصرى البورسعيدى لمدة موسمين ونصف قبل غلق باب القيد الشتوى، وذلك لتدعيم مركز حراسة المرمى بالفريق والذى يعانى منذ انتقال عامر عامر حارس مرمى الإنتاج لصفوف سيراميكا فى الميركاتو الصيفى الآخر، وكان يتبقى لـ بوسكا موسم فى عقده مع المصرى، إلا أنه فسخ التعاقد بعد تنازله عن مستحقاته.