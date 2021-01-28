شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سامى: مصطفى فتحى ضحى بـ2 مليون من أجل سموحة وهذا ما ينقص الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد سامى، مدرب نادى سموحة، أن مصطفى فتحى ضحى بـ2 مليون جنيه زيادة عن راتبه في سموحة من أجل إعادة اكتشاف نفسه من جديد في الدوري.

وقال أحمد سامى، خلال حواره مع الإعلامى مدحت شلبى في برنامج "مساء أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورت2: "أعمل على التوازن الدفاعى القوى والفريق يجب أن يكون قويا من النواحى الدفاعية لكى نستطيع من خلالها تنظيم الهجمات ومباغتة الخصوم، والتعادلات الكثيرة أفضل من الهزيمة، لأن الخسارة تضع ضغطا على اللاعبين، خاصة أن معظم اللاعبين صغار السن".

وأضاف أحمد سامى: "مصطفى فتحى جاله عرض أكثر من سموحة بـ2 مليون جنيه من البنك الأهلى، ولكنه فضل اللعب معنا بعض الاتصال به وهو يرغب في إعادة نفسه من جديد، ولاعب قوى تكتيكيا ويستطيع نقل الفرق وهو ما أفاد الفريق مع حسام حسن".

وأوضح أحمد سامى: "الإسماعيلى يمتلك لاعبين أكفاء ويحتاج إلى مدرب شبه كرة الإسماعيلى وما ينقص الفريق فقط هو التنظيم التكتيكى وتدعيم بعض المراكز، ومباراتى المقبلة مع سموحة أمامه وهو فريق كبير وقادر على العبور من أزمته الحالية".

وعن بيراميدز، قال أحمد سامى: بيراميدز يمتلك لاعبين على أعلى مستوى كأفراد ولكن من حيث الجماعية لديهم مشكلة كبيرة، ولكن عندهم نقاط ضعف لعبنا عليهم وكنا أخطر منهم، ولعبنا بطريقة متوازنة وأهدرنا العديد من الأهداف، والتحكيم حرمنا من فوز بعدما لم يحتسب هدفا صحيحا بعدما دخل شريف إكرامى بالكرة داخل المرمى.

وأوضح أحمد سامى: الزمالك فريق كبير جدا وسيكون أقوى من الموسم الماضى لأن اللاعبين أصبحت منسجمة جدا، واستحقينا الهزيمة لأننا لم نكن في مستوانا، والزمالك يمتلك عناصر على أعلى مستوى".

وتابع أحمد سامى: "بدأت في ناشئين الأهلى عن طريق الاختبارات وأنا عندى 1.3 سنة واستمرت في مراحل الناشئين حتى الفريق الأول وتركت الأهلى في سن 22 عاما ورحلت إلى الأنصار السعودى، ثم العودة إلى الإسماعيلى 3 سنوات ونصف، ثم الترسانة والمنصورة".