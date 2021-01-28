شكرا لقرائتكم خبر عن الهاني سليمان: وقعت للأهلى 3 مرات.. وقرار عودة الحراس الأجانب خاطئ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الهاني سليمان، حارس مرمى نادي سموحة، إنه دخل حسابات الأهلي ووقع في 3 مرات، وذلك في سنوات 2008 و2009 و2013، لكن الصفقة لم تتم في النهاية.

وانتقد حارس مرمى سموحة، في تصريحات تليفزيونية لبرنامج ملعب أون تايم، على فضائية أون تايم سبورتس، مع شوبير، قرار اتحاد الكرة المصري بعودة احتراف الحراس الأجانب في مصر واصفا القرار بالخاطئ.

وأضاف سليمان: "قرار خاطئ من اتحاد الكرة، أعرف أنه لا يحق لي الاعتراض على قرارات الجبلاية، لكن وجهة نظري أن عودة احتراف الحراس الأجانب تضر بصناعة حراس المرمى المصريين".

وتابع: "طبيعي لما فريق يتعاقد مع حارس أجنبي سيكون له الأولوية في المشاركة، وبالتالي هذا يظلم حظوظ الحراس المحليين، وبعدما شهدت الساحة المصرية ظهور أكثر من 20 حارسا مميزا خلال فترة منع احتراف الحراس الأجانب سنعود مرة أخرى لنقطة الصفر".

ومطلع هذا الموسم، قال المهندس محمد فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، إن الهاني سليمان حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، لن يتم الاستغناء عنه خلال الفترة الحالية.

وكتب فرج عامر عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، سموحة لن يستغنى عن الهاني سليمان سواء بالبيع أو الإعارة مهما كان المقابل المادي، خاصة أنه تألق في سموحة ولعب أفضل موسم في مسيرته الاحترافية في نادي سموحة.

والمعروف أن سموحة لن يستغنى عن الهاني سليمان سواء بالبيع أو الإعارة مهما كان المقابل المادي، خاصة أنه تألق في سموحة ولعب أفضل موسم في مسيرته الاحترافية في النادي السكندرى.