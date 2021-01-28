شكرا لقرائتكم خبر عن محمد ممدوح هاشم : كان نفسى نوصل لأبعد من كدة فى مونديال اليد ولابد من استمرار جارسيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف محمد ممدوح هاشم ، لاعب منتخب مصر لكرة اليد ، أن لاعبى منتخب الفراعنة تعرضوا لظروف صعبة قبل انطلاق بطولة كأس العالم لكرة اليد المقامة حاليا فى مصر، حيث تعرض هاشم للإصابة بفيروس كورونا قبل انطلاق أول مباراة بثلاث أيام فقط، وأحمد الأحمر يشارك فى المباريات مصابا، وكثير من اللاعبين أيضا.

وأوضح محمد ممدوح هاشم، خلال تصريحات تليفزيونية، أنه كان يتمنى الوصول إلى المربع الذهبى لبطولة كأس العالم لكرة اليد، والأخطاء التى وقع بيها خلال لقاء الدنمارك أمس لم تكن مقصودة، ولكن جاء بالحماس الزائد لمتابعة التوقيت داخل شاشة الملعب.

وتمنى محمد ممدوح هاشم أن الإسباني روبرتو جارسيا باروندو، المدير الفنى لمنتخب مصر يستمر فى قيادة الفراعنة بسبب الإمكانيات العالية التى يمتلكها المدير الفنى، ولوجوده منذ 3 سنوات لوضع منتخب مصر فى التصنيف الأول عالميا.

وبعد نهاية مباريات دور الثمانية ببطولة كأس العالم لكرة لليد مصر 2021، تحددت المراكز من الخامس إلى 32 في البطولة التي تستضيفها مصر حتى 31 يناير الجاري.

وأنهى منتخب مصر مشواره فى البطولة بالمركز السابع، بعد الخسارة أمام الدنمارك بالرميات الترجيحية. والإنجاز الأفضل لمصر كان احتلال المركز الرابع فى نسخة عام 2001 بفرنسا.

وحسب لائحة البطولة الجديدة لم يعد هناك مباريات لتحديد المراكز خارج المربع الذهبي. ويتم تحديد المراكز من الخامس إلى الثامن بالبطولة حسب نتائج المنتخبات في دور المجموعات الرئيسي.

وحسب نتائج الدور الرئيسي، تحتل مصر المركز السابع في أفضل 8 منتخبات بالبطولة، فيما تحل قطر ثامنا، بعد الخسارة أمام السويد بنتيجة 35-23.

وبالتالي يكون الترتيب النهائي للبطولة خارج المربع الذهبي:

5- المجر

6- النرويج

7- مصر

8- قطر

9- سلوفينيا

10- البرتغال

11- الأرجنتين

12- ألمانيا

13- بولندا

14- الاتحاد الروسي

15- كرواتيا

16- سويسرا

17- بيلاروسيا

18- البرازيل

19- اليابان

20- أيسلندا

21- البحرين

22- الجزائر

23- مقدونيا الشمالية

24- أوروجواي

25- تونس

26- النمسا

27- تشيلي

28- الكونغو الديموقراطية

29- المغرب

30- أنجولا

31- كوريا الجنوبية

32- كاب فيردي