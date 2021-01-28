شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب سموحة: محظوظون بالتعاقد مع مصطفى فتحي.. وطموحنا «وصافة الدوري» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال أحمد صالح، المدرب العام لفريق سموحة، إن الفريق السكندري، يمتلك مجموعة مميزة من اللاعبين، إلا أنه محظوظًا بانضمام مصطفى فتحي لاعب الزمالك لصفوفه، ليصبح الفريق السكندري، يمتلك جبهة قوية بقيادته.

وأضاف صالح، خلال لقاء مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن سموحة، يمتلك خط هجوم قوي، لا سيما بعد انضمام مصطفى فتحي الذي يعد صفقة سوبر، فضلًا عن حسام حسن مهاجم الفريق، الذي يمتلك إمكانات مميزة للغاية، ويبذل قصارى جهده في التدريبات للمشاركة أساسيًا والانضمام لمنتخب مصر، بخلاف أنه محط أنظار القطبين الأهلي والزمالك.

واستكمل حديثه، أن فريق سموحة يوفر كافة الإمكانات للاعبين والجهاز الفني، ولم يتأخر على أي من أطراف المنظومة في شيء، ويعمل بشكل احترافي كبير، موضحًا أن الفريق السكندري يطمح للتواجد بالمربع الذهبي بالتحديد الحصول على المركز الثاني أو الثالث، خاصة وأنه طموح وحق مشروع.