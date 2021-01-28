شكرا لقرائتكم خبر عن يحيى الدرع نجم منتخب اليد بعد بكائه من الهزيمة أمام الدنمارك: «العالم كله عرف قوتنا» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال يحيى الدرع، لاعب منتخب مصر لكرة اليد، إن الفريق أدى بـ«رجولة» أمام الدنمارك، في المباراة التي جمعتهما، مساء الأربعاء، على صالة استاد القاهرة، في دور الثمانية «ربع النهائي» ببطولة كأس العالم «مصر 2021».

وانتهت المباراة بخسارة المنتخب المصري أمام منتخب الدنمارك، حامل لقب بطولة العالم لكرة اليد، بنتيجة 4-3 برميات الجزاء، بعد نهاية الوقت الأصلي والأشواط الإضافية بالتعادل 35-35.

وأضاف «الدرع»، في تصريحات لـ«المصري اليوم» عقب انتهاء المباراة: «عملنا اللي علينا، وطلعنا كل الروح والحماس والرجولة، وكل الناس شافت كده، مفيش اختلاف على كده».

تابع: «منقدرش نقول خسرنا خبرات، مسكنا الماتش لحد الآخر، وكنا نِد لفريق زي ده لحد الآخر. خسرنا في الآخر، حظ أو مش حظ، بس الحمد لله دي بداية ثقة، بداية جيل عنده طموح أكتر من كده».

مضى قائلًا: «عرفنا قيمتنا ومكانتنا بين فرق العالم، وإن شاء الله البطولات الجاية نحقق أكتر من كده. والحلم لسه هيبدأ، ومحتاجين ننسى، ولازم كلنا نكون فخورين باللي إحنا عملناه».

ختم قائلًا: «الحمد لله كسبنا حاجات كتيرة من الماتش، وبنوعد الناس في البطولايات الجاية، عندما أولمبياد، وبنوعد الناس نحقق نتائج وإنجازات أفضل».