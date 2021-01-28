شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك ضد مصر المقاصة في الدوري المصري والقنوات الناقلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تقام اليوم مباراة الزمالك ضد مصر المقاصة في الدوري المصري حيث يملك الزمالك قبل هذه المباراة 20 نقطة جمعهم من 8 مباريات.

بينما يملك فريق مصر المقاصة 13 نقطة جمعهم من 8 مباريات ايضا.

ويسعى فريق المباراة للفوز بالمباراة حيث يملك فرصة كبيرة في حالة فوزه لتصدر الدوري بدلا من فريق الاهلي الذي تعادل مع فريق بيراميدز في مباراته التاسعة في الدوري ويملك الاهلي حاليا 21 نقطة من 9 مباريات.

المباراة ستقام الساعة 7:30 مساءا على ملعب بتروسبورت وتنقلها قناة أون تايم سبورتس OnTime Sports.