شكرا لقرائتكم خبر عن التعادل السلبي يحسم لقاء برايتون أمام فولهام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تعادل برايتون أند هوف ألبيون سلبيا مع ضيفه فولهام في الدوري الإنجليزي الممتاز، مساء الأربعاء، في مباراة محبطة لصاحب الأرض الذي أهدر فرصة الابتعاد أكثر عن النادي اللندني القابع في منطقة الهبوط.

وشق لاعبو برايتون طريقهم مرار عبر وسط فولهام في الشوط الأول، لكنهم لم يجدوا من ينهي هذه التمريرات في المرمى. وفي الشوط الثاني، عانى دفاع فولهام لإخراج الكرة من الخلف، لكن هجوم برايتون استمر في عدم قدرته على استغلال الفرص التي سنحت له.

وتألق ألفونس أريولا حارس فولهام في التصدي لعدد كبير من الفرص حافظت على بقاء الفريق في المباراة. وبعد التعادل ظل برايتون في المركز 17 برصيد 18 نقطة، متقدما بفارق خمس نقاط عن فولهام، الذي تتبقى له مباراة في المركز 18.