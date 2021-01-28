شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة ليفربول ضد توتنهام في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تقام اليوم احدى المباريات المثيرة في الدوري الانجليزي بين ليفربول وتوتنهام حيث يملك ليفربول 34 نقطة جمعهم من 19 مباراة بينما يملك فريق توتنهام 33 نقطة جمعهم من 18 مباراة لذا فالفارق بينهم هو نقطة واحدة لصالح ليفربول بينما عدد المباريات اقل لتوتنهام.

ويسعى كلا الفريقين الى تحسين مركزه والدخول في المنافسة على المراكز الاربعة الاولي في الدوري الانجليزي حيث ان كلا الفريقان كانا متصدران للدوري لفترة من الوقت قبل أن يتراجع كلاهما بسبب نتائجهما المخيبة والتي اثرت على ترتيبهم في الدوري.

ففريق ليفربول لم يحقق اى فوز في اخر 5 مباريات بينما سقط توتنهام في فخ التعادل في 3 مباريات من اصل اخر 5 مباريات له، لذا ستكون المبارراة بينما فرصة للعودة الى مركز افضل وتحقيق نتيجة ايجابية خاصة ليفربول الذي يقدم اسووأ مبارياته في الموسم خلال الفترة الاخيرة.

المباراة ستقام الساعة 10 مساءا وتنقلها قنوات بي إن سبورتس beIN Sports التالية :

- beIN Sport HD 1

- beIN Sport HD 2

- beIN Sport HD 11

- beIN Sport 4k