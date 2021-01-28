شكرا لقرائتكم خبر عن شيفيلد يصعق مانشستر يونايتد في البريميرليج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فجر شيفيلد يونايتد مفاجآة من العيار الثقيل بالتغلب على مضيفه مانشستر يونايتد بنتيجة (2-1)، في المباراة التي احتضنها ملعب أولد ترافورد مساء الاربعاء، في إطار لقاءات الجولة رقم 20 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل ثنائية شيفيلد كل من كين بريان (23) وأوليفر بوركي (74)، بينما سجل هدف مانشستر يونايتد الوحيد هاري ماجواير (64). وبتلك النتيجة تجمد رصيد مانشستر يونايتد عند 40 نقطة في المركز الثاني، بينما رفع شيفيلد يونايتد رصيده إلى 8 نقاط متذيلًا جدول الترتيب.