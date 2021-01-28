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ترتيب كأس العالم لكرة اليد اليوم وموعد مباراتي السويد والدنمارك بـ«ربع النهائي»

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حمدي قاسم 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - لعب اليوم الأربعاء 8 منتخبات في بطولة كأس العالم لكرة اليد من بينهم مصر وهي منتخبات الدنمارك ومصر وقطر والسويد وفرنسا واسبانيا والمجر والنرويج، وصعدت منتخابات الدنمارك والسويد وأسبانيا وفرنسا إلي الدور نصف النهائي فى مونديال كرة اليد 2021 ، ويتم لعب مبارتين بدور ربع النهائي يوم الجمعة المقبل فى صالة استاد القاهرة ضمن جدول مباريات كأس العالم لكرة اليد.

نتائج مونديال كرة اليد اليوم – دور ربع النهائي - مصر 2021
 الدنمارك 39 - مصر 38

السويد 35 - قطر 23

اسبانيا 31 - النرويج 26

فرنسا 35 - المجر 32

جدول مباريات كأس العالم لكرة اليد اليوم – دور نصف النهائي - مصر 2021
 فرنسا × السويد ||> الجمعة 29 يناير الساعة 6.30 مساءًا فى استاد القاهرة

اسبانيا × الدنمارك ||> الجمعة 29 يناير الساعة 9.30 مساءًا فى استاد القاهرة

مباراة الدنمارك ومصر في ربع نهائى كاس العالم لكرة اليد

  • الوضع في مصر

  • اصابات

    162,486

  • تعافي

    127,001

  • وفيات

    9,012

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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