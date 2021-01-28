شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب كأس العالم لكرة اليد اليوم وموعد مباراتي السويد والدنمارك بـ«ربع النهائي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - لعب اليوم الأربعاء 8 منتخبات في بطولة كأس العالم لكرة اليد من بينهم مصر وهي منتخبات الدنمارك ومصر وقطر والسويد وفرنسا واسبانيا والمجر والنرويج، وصعدت منتخابات الدنمارك والسويد وأسبانيا وفرنسا إلي الدور نصف النهائي فى مونديال كرة اليد 2021 ، ويتم لعب مبارتين بدور ربع النهائي يوم الجمعة المقبل فى صالة استاد القاهرة ضمن جدول مباريات كأس العالم لكرة اليد.

نتائج مونديال كرة اليد اليوم – دور ربع النهائي - مصر 2021

الدنمارك 39 - مصر 38

السويد 35 - قطر 23

اسبانيا 31 - النرويج 26

فرنسا 35 - المجر 32

جدول مباريات كأس العالم لكرة اليد اليوم – دور نصف النهائي - مصر 2021

فرنسا × السويد ||> الجمعة 29 يناير الساعة 6.30 مساءًا فى استاد القاهرة

اسبانيا × الدنمارك ||> الجمعة 29 يناير الساعة 9.30 مساءًا فى استاد القاهرة

مباراة الدنمارك ومصر في ربع نهائى كاس العالم لكرة اليد