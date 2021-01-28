شكرا لقرائتكم خبر عن إشبيلية يطرد فالنسيا من كأس الملك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تجاوز إشبيلية بسهولة عقبة فالنسيا مساء الأربعاء، في ثمن نهائي كأس ملك إسبانيا، ليتأهل إلى ربع النهائي بثلاثية نظيفة، كان بطلها لوك دي يونج الذي أحرز هدفين.

وعلى ملعبه رامون سانشيز بيثخوان، أنهى الفريق الأندلسي الأمور من شوط اللقاء الأول بثلاثة أهداف دفعة واحدة. وحملت الأهداف توقيع كل من دي يونج (ق20) و(ق33) وإيفان راكيتيتش (ق38)، بينما خلا الشوط الثاني من الأهداف.

بالتالي يحجز إشبيلية بطاقة المرور إلى ربع النهائي، الذي تأهل له بالفعل كل من ليفانتي وفياريال وريال بيتيس.

وتقام في وقت لاحق من الليلة مباراة ألميريا مع أوساسونا، في نفس توقيت مواجهة رايو فايكانو وبرشلونة.

ويسدل الستار الخميس على دور الـ16، بمواجهتي نافالكارونيرو ضد غرناطة، وديبورتيفو ألكويانو أمام أثلتيك بلباو.