شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر لـ الخليج 365: لا عروض لمندش في «الشتوية» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أكد لـ«الخليج 365» مصدر مقرب من لاعب النادي الأهلي سلطان مندش، عدم تلقيه أي عروض احترافية من أجل الانتقال لأحد الأندية خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، مبينا أن عقد اللاعب ساري المفعول مع ناديه حتى 2022.

وأوضح المصدر ذاته أن سلطان مندش يحظى بثقة إدارة النادي الأهلي بقيادة عبدالإله مؤمنة والمدرب فلادان، الذي منح اللاعب فرصة المشاركة مع الفريق الكروي في المباريات الماضية، ونجح مندش في استغلال الفرصة بشكل رائع وساهم مع زملائه اللاعبين في تحقيق الفريق الأهلاوي لفوز ثمين على الفريق الاتفاقي حينما سجل الهدف الثاني لتنتهي المباراة لصالح الأهلي بنتيجة 1/‏2، وأهدى اللاعب الفوز لجميع الأهلاويين وأنه سيواصل الظهور بالمستوى الفني الذي يرضيهم خلال الموسم الحالي.

يذكر أن اللاعب سلطان مندش كانت بدايته من الفئات السنية لنادي الاتحاد ومن ثم لعب مع أندية نجران، والفيصلي، والتعاون والأهلي.