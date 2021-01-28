شكرا لقرائتكم خبر عن باجندوح يكسب ثقة هرنانديز والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - استغل اللاعب الشبابي جمال باجندوح ثقة مدرب الفريق كارلوس هرنانديز، التي منحها له في المباريات الماضية، واستطاع باجندوح أن يساهم مع زملائه في تحقيق الانتصارات وحصد النقاط والوصول للمركز الثاني برصيد 29 نقطة في سلم ترتيب فرق دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والتأكيد أنه ما زال لديه الكثير ليقدمه للفريق الشبابي.

وكانت إدارة الرئيس الحالي خالد البلطان نجحت في التعاقد مع جمال باجندوح الصيف الماضي، وتوقيعه لعقد احترافي لمدة 3 سنوات قادمة، بعد أن خاض تجربة احترافية مع نادي فارازدين الكرواتي لمدة موسم واحد.

من جهته، بارك باجندوح عقب نهاية مباراة الوحدة للشبابيين الفوز على فريق الوحدة وحصد النقاط الثلاث التي قادت الفريق لمركز أفضل في سلم ترتيب فريق الدوري عقب نهاية مباريات الدور الأول، وبمشيئة الله سيواصل الفريق تحقيق الانتصارات وحصد النقاط في الدور الثاني وإسعاد محبي الشباب.