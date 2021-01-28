شكرا لقرائتكم خبر عن السميري ينتقل للفيصلي بالإعارة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أنهت إدارة نادي الفيصلي إجراءات انتقال اللاعب خالد السميري بنظام الإعارة إلى نهاية الموسم الحالي قادما من نادي الاتحاد، وتم توقيع العقد بحضور الرئيس التنفيذي لنادي الفيصلي مساعد المويس، ووكيل أعمال اللاعب جراح الظفيري الذي قام بتسهيل إجراءات انتقال موكله لنادي الفيصلي.

وكان مجلس إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي وافق على انتقال اللاعب خالد السميري بعد الاتفاق مع نادي الفيصلي على كافة تفاصيل إعارة اللاعب لنهاية الموسم الحالي. وتمنى الحائلي التوفيق للاعب مع نادي الفيصلي خلال فترة إعارته.