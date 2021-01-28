شكرا لقرائتكم خبر عن كورونا يخترق القادسية.. وترقب لموعد العمومية والان مع التفاصيل
من جهة ثانية، تم إغلاق بعض مرافق النادي وتعقيمها لظهور حالات إيجابية لفايروس كورونا في فئة البراعم تحت 13 عاماً، إذ أصدرت إدارة النادي بياناً جاء فيه: «إشارة إلى الأخبار المتداولة عن إيقاف أنشطة النادي لمدة 10 أيام، تؤكد إدارة المخاطر بالنادي أنها ومن باب الشفافية والحرص على كافة منسوبي ومرتادي النادي فإنه سيتم إغلاق بعض مرافق النادي أياماً عدة؛ وذلك للتعقيم من قبل إحدى الشركات المتخصصة بعد ظهور حالات عدة بين لاعبي فئة البراعم تحت 13 سنة، وتؤكد إدارة المخاطر أن الإيقاف سيشمل الأنشطة الترفيهية والمدارس والأكاديميات فقط مع استمرار كافة الأنشطة التنافسية تحت إجراءات صحية مشددة»، وتشير إدارة المخاطر بالنادي إلى أن فريقاً طبياً من وزارة الصحة قام بزيارة النادي وثمن الإجراءات الاحترازية التي ينفذها النادي.
وكانت إدارة النادي أعلنت التعاقد مع المهاجم النيجيري ليك جيمس، مهاجم مولده النرويجي ليكون أولى صفقات القادسية في الميركاتو الشتوي ويتميز اللاعب، البالغ طوله 1.88 سم، بالسرعة وقوة البنية ويجيد ضربات الرأس واللعب بالقدمين، وبدأ جيمس مشواره الكروي في نيجيريا من خلال نادي بريدج بويز اف سي قبل أن يرحل منه في عام 2012 إلى أوليسوند النرويجي ومنه إلى نادي بكين الصيني من 2016 وحتى 2017 ثم مولدة النرويجي 2018 وحتى 2020، وشارك المهاجم النيجيري مع فريقه في دوري أبطال أوروبا، كما سجل هدفاً في مسابقة الدوري الأوروبي هذا الموسم.
ونجح في تسجيل 24 هدفاً في 38 مباراة خاضها عام 2019، بينما وصل إجمالى أهدافه في آخر موسمين 30 هدفاً خلال 50 مباراة شارك فيها وصنع 6 أهداف.