شكرا لقرائتكم خبر عن شباب الأهلي يتأهل من الباب الواسع والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بلغ شباب الأهلي الدور نصف النهائي من كأس الخليج العربي، بفوزه العريض على خورفكان بخماسية نظيفة، في مباراة إياب الدور ربع النهائي التي جمعت الفريقين على أرض استاد راشد في دبي، وكان فيها «الفرسان» الطرف الأفضل، وقدّم مباراة هي الأفضل له هذا الموسم.

وتأهل «الفرسان» بعدما كان فاز ذهاباً 4 - 2، وهو لم يجد عناء في تحقيق انتصاره المريح والجميل، بعدما قدّم «سيمفونية» فنية رائعة، حوت جميع فنون كرة القدم، مواصلاً تصاعد مستواه بقيادة مدربه مهدي علي، الذي صحّح مسار الفريق، ووضعه على سكة الانتصارات مجدداً.

وبرز الفريق ككل،لكن الأفضل كان البرازيلي المقيم إيجور جيسوس، الذي سجل هدفاً بعد مرور 56 ثانية، ومرر كرتين حاسمتين،كما سجل مواطنه كارلوس إدواردو هدفاً رائعاً أكد استمرار تألقه، في حين تكفل محمد جمعة «بيليه» وأحمد العطاس بالرابع والخامس.

وخرج مهدي علي مدرب شباب الأهلي بعدة مكاسب من اللقاء، فهو اطمأن على فريقه قبل عودة مباريات دوري الخليج العربي، كما أثبت البدلاء حضورهم القوي.

وعموماً، سيكون شباب الأهلي بعد فوزه على النصر في الدوري ثم الشارقة في السوبر، وخورفكان في كأس الخليج العربي، فريقاً جديداً في إياب دوري الخليج العربي، ومنافساً جدياً على مراكز «المربع الذهبي» لضمان مركز آسيوي على الأقل.