شكرا لقرائتكم خبر عن الوصل يعود إلى المربع الذهبي بعد 3 سنوات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: علي نجم

ضرب الوصل بفوزه على الشارقة 2- صفر في إياب ربع النهائي موعداً جديداً في المربع الذهبي لمسابقة كأس الخليج العربي في مواجهة شباب الأهلي في إعادة لسيناريو موسم 2017-2018 حين فاز على «الفرسان» وتأهل إلى النهائي قبل أن يخسر أمام الوحدة.

نجح الوصل في بلوغ المربع الذهبي في آخر المسابقات التي ينافس على الفوز بلقبها هذا الموسم، بعدما كان قد ودع كأس رئيس الدولة من الدور ربع النهائي، وابتعد عن صراع قمة ترتيب دوري الخليج العربي.

من جهته، تعرض الشارقة لضربة موجعة حين ودع المسابقة من ربع النهائي، بعد 4 أيام من خسارة كأس سوبر الخليج العربي، ليصبح تركيز الفريق «الأبيض» على درع الدوري؛ حيث يفرض نفسه منافساً قوياً بعدما نال لقب بطل الشتاء.

وخاض الشارقة اللقاء بغياب بعض عناصره من الأساسيين، ما أكد أن تركيز الفريق على درع الدوري وفق رؤية المدير الفني عبدالعزيز العنبري، الذي يدرك صعوبة البقاء في صلب الصراع على كل الألقاب في «موسم كورونا».

وتنفس الوصل الصعداء؛ بفوزه ثمين على «الملك» ليضرب سرباً من العصافير بحجر واحد؛ حيث حافظ على فرصته بالمنافسة على لقب المسابقة، وتحقيق الانتصار الثاني في حقبة المدير الفني البرازيلي هيلمان، كما تمكن من رد التحية للمنافس الملكي الذي كان تفوق عليه في ذهاب الدوري بهدفين مقابل هدف.

وعانى الوصل كثيراً قبل المباراة، بسبب الإصابات التي دفعت بالمدرب البرازيلي إلى خوض المباراة بتشكيلة غاب عنها أكثر من 9 عناصر أساسيين، ليضع الرهان على مجموعة كبيرة من البدلاء أثبتت الدقائق ال90 التي لعبها الفريق أن الجهاز الفني قادر على الرهان على بعضهم في القادم من الاستحقاقات الرسمية.

وفرض علي صالح نفسه نجماً للمباراة، من خلال الدور الذي قام به على مستوى حمل الفريق وقيادة خط الهجوم، فكان مصدر الخطر والعنصر القادر على إزعاج دفاع الفريق الملكي.

وأسهم الهدف الأول الذي حمل توقيع حبوش صالح في منح الفريق «الأصفر» جرعة من الثقة قبل دخول غرفة الملاعب بعدما حسم الحصة الأولى لمصلحته بهدف، قبل أن يتواصل سيناريو التفوق الأصفر، مع احتساب الحكم لركلة جزاء، بعد إعاقة علي صالح داخل المربع، ترجمها البرازيلي فيغيريدو بنجاح الذي رفع غلته إلى 3 أهداف في المسابقة.

وعاب الشارقة عدم استغلال الفرص أمام مرمى الحارس سلطان المنذري الذي تألق في منع الضيوف من الوصول إلى شباكه.

ولم تفلح السيطرة والاستحواذ التي دانت ل«الملك» في منح الفريق بطاقة الصعود، بعدما وصلت نسبة سيطرته على الكرة إلى 62%