شكرا لقرائتكم خبر عن «الشارقة للشطرنج» ينظم دورة لأطفال دار رعاية الأيتام بالشارقة والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اختتمت المرحلة الأولى من دورة تعليم الشطرنج التي ينظمها نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، بالتعاون مع دائرة الخدمات الاجتماعية بالشارقة للأطفال في دار رعاية الأيتام، ونظمت الفعالية على مدار أسبوعين خلال الفترة من 11 إلى 24 يناير/كانون الثاني الجاري في مقر دار الرعاية من الفئة العمرية تحت 14 سنة.

أشرف على تنفيذ الدورة الأستاذ الدولي عمر نعمان آل علي الأمين العام المساعد والمدرب الدولي صهيب العكلة، وتضمنت الفعالية العديد من البرامج التدريبية الشطرنجية وفق أحدث الطرق الأكاديمية، وبالاعتماد على سلسة الكتب المنهجية (خطوات تعليم الشطرنج)، وستستكمل المرحلة الثانية من الدورة مع بداية شهر مارس/آذار المقبل.

وأوضح عمر نعمان آل علي الأمين العام المساعد لنادي الشارقة الثقافي للشطرنج بأن هذه الدورة تأتي ضمن خطة العمل وبرامج ومبادرات لجنة الأنشطة الثقافية والمجتمعية بالنادي للعام 2021 والتي تسعى إلى دمج فئات المجتمع كالأيتام والمسنين وذوي الإعاقة السمعية وذوي الاحتياجات الخاصة من خلال ورش العمل التي ينظمها النادي والأكاديمية الدولية التابعة له لتعليم ونشر رياضة الشطرنج، ومشيراً إلى نجاح المبادرة بأنشطتها ضمن فعالية تدريب الأيتام وتحقيق أهدافها.