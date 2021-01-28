شكرا لقرائتكم خبر عن عصام عبد الفتاح: تقنية الفيديو اتعملت بشكل لا يليق باسم مصر ويجب تعديلها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق عصام عبد الفتاح، الحكم الدولى السابق، على الانتقادات التى تواجهها تقنية الفيديو في الدورى المصرى وتطبيقها، والأخطاء التي تسببت فيها.

وقال عصام عبد الفتاح في مداخلة مع الإعلامى مدحت شلبى في برنامج "مساء أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورت2: "تقنية الفيديو قضية كبيرة جدا واتعملت بشكل خاطئ لا يليق بمصر سواء الاستخدام أو تطبيقها، ورحبت بتولى منصب المسئول عن تقنية الـvar بناء على طلب أحمد مجاهد".

وأضاف الحكم الدولى السابق: "هناك العديد من التقنيات الخاصة بالفيديو يجب تعديلها، والتعاقد غير صحيح مع الشركة المسئولة عن الـvar، والحكام لم يتدربوا التدريب الكافى لاستخدام تقنية الفيديو، وكنت أفضل تأخير استخدام التقنية لكى يتعودوا عليها".

وتابع عصام عبد الفتاح: "كان هناك توصيات بعدة تعديلات لم يتم العمل بها، واتحاد الكرة سيحصل على حقوقه كاملة من الشركة الإسبانية، ومن حق الحكم أن يرجع لأى لعبة يكون شاكك فيها وفقا للبروتوكول المنصوص عليه تقنية الفار".