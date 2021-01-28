شكرا لقرائتكم خبر عن كشري والنحاس على رادار الأهلي لمعاونة موسيمانى وإيقاف نزيف النقاط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ مسئولو النادي الأهلي التفكير في إجراء تعديلات على الجهاز المعاون للجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، وإضافة عضو مصري جديد بعد عودة بعثة الفريق الأحمر من قطر عقب المشاركة في كأس العالم للأندية خلال الفترة من 4 إلى 44 فبراير المقبل.

ويوجد أكثر من اسم مطروح من قبل لجنة التخطيط بالأهلي للتواجد ضمن الجهاز الفني المعاون لموسيماني مثل أحمد كشري وعماد النحاس وعلاء ميهوب ، بحيث يتم اختيار أحدهما للتواجد في الجهاز المعاون.

ويعانى الأهلي من نزيف عدد من النقاط في الجولات الماضية، بعد فقدان 6 نقاط من 10 جولات فقط، وهي النقاط التي تسببت في تهديد الفريق الأحمر بفقدان القمة لصالح منافسه الزمالك.

وتردد عن وجود مقترح داخل إدارة الكرة بالأهلي بإضافة عنصر جديد على الجهاز الفني من بين الأسماء المطروحة من بين أبناء الفريق الأحمر السابق.

وعقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق مران الأهلي صباح اليوم الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة.

شهدت المحاضرة الحديث عن بعض الأمور الفنية الخاصة بمباراة بيراميدز أمس ، بالإضافة إلى الحديث عن المرحلة المقبلة التي تشهد الاستعداد لمنافسات كأس العالم للأندية.

ومن المقرر أن تغادر بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي القاهرة بعد غد الجمعة ،في طريقها إلى العاصمة القطرية الدوحة استعدادا لخوض منافسات كأس العالم للأندية التي يستهل مشواره بها بمواجهة الدحيل القطري يوم 4 فبراير المقبل.