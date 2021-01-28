شكرا لقرائتكم خبر عن رضا عبدالعال: موسيمانى لو فى القسم الثانى سيرحل بعد أول مباراة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رضا عبد العال، المدير الفنى لفريق طنطا، أنه أفضل مدرب فى مصر رغم النتائج السلبية للفريق فى القسم الثاني، قائلاً خلال تصريحات تليفزيونية: "خلونى أمسك فريق فى الدورى الممتاز واتفرجوا على النتائج، ولم أخض فترة إعداد مع فريق طنطا والفريق لم ينسجم حتى الآن".

وأضاف: "إدارة الأهلى توفر لبن العصفور لموسيمانى وهو فى جنة، ولو درب فريق فى القسم الثانى سيرحل بعد مباراة واحدة".

وعن مصطفى محمد، مهاجم الزمالك، أكد رضا عبد العال أنه يجب رحيل اللاعب للاحتراف الأوروبى خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، مضيفًا: "استمرار مصطفى محمد مع الزمالك لن يفيد القلعة البيضاء على الإطلاق بسبب تركيزه فى ملف الاحتراف فقط وليس التدريبات".

وتابع رضا عبد العال: "أشجع مصطفى محمد على الاحتراف لأنها فرصة لن تتكرر مرة أخرى، وأعذر اللاعب على موقفه الحالى مع مسئولى النادي".

وأكد المدير الفنى لفريق طنطا أن اللجنة الخماسية السابقة باتحاد الكرة أبلغت طنطا بعدم الهبوط إلى القسم الثاني، قائلا: "فوجئت بهبوط طنطا فى نهاية الموسم الماضى والفريق سيقدم نتائج جيدة خلال الفترة المقبلة، ونقدم أداء مميزا للغاية".

وأضاف: "موسيمانى لا يستطيع التدريب فى القسم الثانى وهو مدير فنى إمكانياته محدودة للغاية، وأيضا عماد النحاس فشل مع المقاولون العرب".