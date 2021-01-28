شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس اتحاد اليد: ما زلنا نسير فى إعداد الخطط والتطوير.. وجارسيا مستمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد هشام نصر، رئيس اتحاد كرة اليد، أن لاعبى المنتخب الوطني أسعدوا ملايين الجماهير المصرية بعد الأداء المميز والرائع أمام الدنمارك، فى المباراة التى انتهت بفوز الأخير بضربات الترجيح بنتيجة 4 / 3 بعد انتهاء الوقت الأصلي والأشواط الإضافية نتيجة 35 / 35 في المباراة التي جمعتهما على صالة استاد القاهرة ضمن منافسات دور الثمانية لبطولة كأس العالم لكرة اليد، بعد اللجوء إلى الضربات الترجيحية، والتي شهدت تفوق منتخب الدنمارك، ليتأهل أبناء الفايكنج للمربع الذهبي.

وقال نصر فى تصريحات تليفزيونية: "نجحنا فى تنظيم كأس العالم لليد إلي جانب الاداء الفني الرائع ونستطيع أن نكون على منصة التتويج إذا استمر منتخب اليد على نفس الأداء"، وأضاف: "مازلنا لدينا خطة فى المستقبل وجارسيا مستمر معنا فهو مدرب جيد للغاية وأداء منتخب مصر فى تطور كبير".

وافتتح منتخب مصر التسجيل عن طريق أحمد هشام "دودو" بالدقيقة الثانية من عمر المباراة، وتقدم الفراعنة بثلاثة أهداف مقابل لا شيء بينما استقبلوا أول هدف في شباكهم بالدقيقة السابعة، قبل أن يتعادل منتخب الدنمارك 4 / 4 في الدقيقة العاشرة.

وحقق منتخب الدنمارك أول تقدم في الدقيقة 18 من عمر المباراة بنتيجة 9 / 8، مستفيدا من أخطاء لاعبي الفراعنة، قبل أن يعود منتخب مصر للتعادل ويتبادل الفريقين التقدم والتعادل سويا، وينتهي الشوط بتقدم الدنمارك بنتيجة 15 / 12.

وانتفض منتخب مصر في الشوط الثاني ونجح في تقليص الفارق والتعادل 17 / 17 في الدقيقة 35 من عمر المباراة، حتى تمكن الفراعنة من التقدم في الدقيقة 38، وجاءت أحداث الربع ساعة الأولى من الشوط الثاني سجال بين الناديين في التعادل والتقدم.

وغير منتخب الدنمارك من هجومه في الربع ساعة الأخير، وتمكن من التقدم في الدقيقة 51 بفارق هدفين لتصبح النتيجة 25 / 23، قبل أن يتعادل سند لمصر في الدقيقة 55 بنتيجة 25 / 25.

وكان منتخب مصر ندا قويا حتى آخر دقيقة، ولكن هناك خطأ في التغيير تسبب في عودة الكرة لمنتخب الدنمارك ولعب مصر منقوصا منه لاعب، قبل ان يقطعها أحمد مؤمن صفا في الثواني الأخيرة لينتهي الوقت الأصلي بالتعادل 28 / 28 واللجوء لأشواط إضافية.

وانتهى الشوط الإضافي الأول بتقدم الدنمارك بنتيجة 31 / 29، قبل أن يستمر تقدم بطل العالم السابق في الشوط الإضافي الثاني وتنتهي المباراة بالتعادل بنتيجة 34 / 34.

ولجأ الفريقين إلى شوط إضافي ثالث وشهد تألق كريم هنداوي وشهدت تقدم مصر بنتيجة 35 / 34، وفي الشوط الإضافي الرابع استمر تفوق المصريين، لينتهي الشوط بالتعادل 35 / 35، ويلجأ الفريقين إلى ركلات جزائية والتي حسمت لصالح الدنمارك بنتيجة 4 / 3.

وأعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر لكرة اليد الأول بقيادة مديره الفنى روبرتو باروندو جارسيا عن دخول أحمد مؤمن بدلا من إسلام حسن فى قائمة الفراعنة استعدادا لمواجهة الدنمارك فى السادسة و النصف بمباريات دور ربع نهائى بطولة العالم التى تستضيفها مصر و تستمر حتى يوم 31 يناير الجارى ، وذلك على الصالة المغطاة الرئيسية بإستاد القاهرة .

وشهد الدور الرئيسى فوز منتخب مصر على الإتحاد الروسى و بيلاروسيا و أخيرا التعادل مع سلوفينيا بنتيجة 25 / 25 ليتأهل المنتخب كثان المجموعة الرابعة ليصطدم بالمنتخب الدنماركى .

كما يشهد دور ربع نهائى البطولة مواجهات قوية بخلاف مباراة مصر والدنمارك ، واجهات بين فرنسا مع المجر و السويد مع قطر و إسبانيا مع النرويج ، بينما يقام دور نصف النهائى يوم الجمعة المقبل على أن يقام الدور النهائى يوم الأحد .

فيما تشهد مواجهات تحديد المراكز لقاءات بين كلا من ، الكونغو الديمقراطية مع تشيلى لتحديد المركز الـ 27 و تونس مع النمسا لتحديد المركز الـ 25 و أنجولا مع المغرب لتحديد المركز الـ 29 ، بينما لم يلعب لقاء تحديد المركزالـ 31 بين كاب فيردى و كوريا الجنوبية لإنسحاب كاب فيردى من الدور الأول بسبب حالات كورونا.