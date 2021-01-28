شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب اليد يغادر فندق الإقامة بعد وداع المونديال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غادر لاعبو منتخب مصر لكرة اليد فندق الإقامة بعد الهزيمة من الدنمارك بضربات الترجيح في ربع نهائي بطولة العالم بنتيجة 4\3، ووداع المونديال الذى يقام بمر ويستمر حتى 31 يناير الجارى. وبذلك خرج اللاعبون من الفقاعة التى دخلوا فيها قبل البطولة بأيام، ليتم الخروج منها بعد انتهاء المنافسة بالنسبة للفراعنة، باحتلال المركز السابع.

وفاز منتخب الدنمارك على مصر بضربات الترجيح بنتيجة 4 / 3 بعد انتهاء الوقت الأصلي والأشواط الإضافية نتيجة 35 / 35 في المباراة التي جمعتهما على صالة استاد القاهرة ضمن منافسات دور الثمانية لبطولة كأس العالم لكرة اليد، بعد اللجوء إلى الضربات الترجيحية، والتي شهدت تفوق منتخب الدنمارك، ليتأهل أبناء الفايكنج للمربع الذهبي، كما حصد منتخب قطر المركز الثامن بعد الخسارة من السويد\

ونجحت منتخبات كل من فرنسا والسويد والدنمارك وإسبانيا في الصعود الى الدور نصف النهائي من بطولة العالم لكرة اليد التي تقام بمصر، وتستمر حتى 31 يناير الحالى.

وجاء تأهل الرباعى الذهبى إلى قبل نهائى المونديال بالفوز على المنافسين في ربع نهائي البطولة، حيث تغلبت فرنسا على المجر، الدنمارك على مصر، وإسبانيا على النرويج، بينما صعد السويد بالفوز على قطر.