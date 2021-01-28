شكرا لقرائتكم خبر عن جوزيه: فتحى أخطاء بالرحيل عن الأهلي.. وأنصح سليمان بالتعلم من درس عاشور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه مانويل جوزيه، المدير الفني للنادي الأهلي سابقا، نصيحة لوليد سليمان لاعب النادي الأهلي، موضحا أنه إذا كان اللاعب لديه الحافز للاستمرار وبهذا الحماس الذى يتمتع به فعليه الاستمرار. وقال جوزيه في تصريحات تليفزيونية لبرنامج ملعب أون تايم، على فضائية أون تايم سبورتس، مع شوبير: "حينما تأتي اللحظة التي لا يستطيع معها الاستمرار عليه أن يتخذ القرار ولا يكرر أخطاء حاسم عاشور، لأن وليد لاعب ماهر ومتميز، ولديه خبرات كبيرة". وعن خطوة انتقال أحمد فتحي وشريف إكرامي لبيراميدز قال جوزيه: "فتحي كان أسطورة وكان عليه الاعتزال بين جدران النادي ويتولى عملا بالأهلي، لقد ارتكب خطأ كبيرا". ورفض جوزيه توجيه نصيحة لحسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني قائلا إن البدري مدرب ذكي ولا يحتاج نصيحة مني. وعن تشجيعه لمواطنه باتشيكو مدرب الزمالك أو الأهلي الذي قضى أجمل فتراته التدريبية بين جدرانه، قال جوزيه أن الاختيار صعب لكن قلبه يتعلق بالأهلي. وطالب جوزيه لاعبي الأهلي بالثقة في أنفسهم والابتعاد على العصبية والسيطرة على مشاعرهم حتى يكون لديهم الحافز والدافع حتى يحفرون ذكريات تعيش للأبد.

وفي بداية الموسم رحل عدد من نجوم الفريق خاصة الكباتن الثلاثة الكبار عن النادى، والأمر الأصعب من رحيلهم، كانت الطريقة التى رحلوا بها وشكلت فجوة بين الجماهير وأولئك النجوم ما زالت قائمة مع كل ظهور إعلامى لأى منهم للحديث عن كواليس رحيله، ورغم حالة الغضب التى تسيطر على الجماهير ظل أحمد فتحى ظهير أيمن الفريق فى مأمن عن تلك المناوشات وحالات الغضب الجماهيرية.

فى بداية الأمر أعلن شريف إكرامى حارس مرمى الأهلى السابق عن رحيله مع نهاية الموسم، وجاء ذلك عبر حسابه الشخصى على تويتر، ومؤكداً أنه يبحث عن فريق أخر للمشاركة حتى لا يظل مجمدًا على دكة البدلاء، الأمر الذى رحبت به الجماهير وزاد احترامها لإكرامى الصغير الذى باتت تظن فيه أنه سيكون له شأن عظيم مستقبلاً فى المناصب الإدارية بالنادى، غير أن رحيل رمضان صبحى بعد ذلك عن الفريق إلى نفس فريق شريف إكرامى، أحدث حالة من الثورة الجماهيرية وحملت الجماهير شريف إكرامى مسئولية رحيل صبحى.

أما حسام عاشور فبقى محط تقدير واحترام جماهيرى كبير حتى جاء موعد الرحيل ووعده الأهلى بمنصب داخل النادى بالإضافة لإقامة مهرجان اعتزال يليق بكابتن الأهلى، إلا أن الاتهامات التى أطلقها عاشور تجاه مجلس الأهلى جعل الجماهير تدينه بشكل واضح خاصة بعد انضمامه إلى الاتحاد وتصريحه أن شعبية زعيم الثغر مثل الأهلى.