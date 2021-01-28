شكرا لقرائتكم خبر عن مشهد بكاء يحيى الدرع تريند على تويتر.. ومغردون: لا تبكى يا بطل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أثار مشهد يحيى الدرع لاعب منتخب كرة اليد أثناء دخوله في نوبة بكاء عقب توديع المنتخب بطولة العالم لكرة اليد 2021، تفاعلا كبيرا على منصات السوشيال ميديا، حيث تداول رواد تويتر صورة يحيى الدرع أثناء بكائه، موجهين له العديد من الرسائل الإيجابية بعد خسارة مصر بشرف على منتخب الدنمارك مساء الأربعاء.

ووجه أحد رواد تويتر رسالة إلى اللاعب يحيى الدرع، قائلا: "عظيم يحيى الدرع، حتى لو الكرة مكنتش في صفه المرة دي"، فيما قال آخر: "دموع يحيى الدرع.. لا تبكي يا بطل، كنت على قدر المسئولية".





وقال آخر: "من الأشياء المؤلمة نفسيًا لي، رؤية يحيى الدرع أو طارق حامد في الطرف الخسران، أبطال واحنا محظوظين إنهم جزء من الزمالك، عشان طارق الأسد حامد، عاش درع الزمالك الوفي"، فيما قال آخر: "يحيى الدرع راجل أوى".





من ناحية أخرى، أكد يحيى الدرع لاعب منتخب كرة اليد أنه لا جديد يقال عن مباراة اليوم بين المنتخب المصرى والدنماركى في ربع نهائي بطولة العالم التي جمعت الفريقين بصالة استاد القاهرة.





وقال الدرع في تصريحات خاصة إن الجميع شاهد الأداء القتالى والرجولى حتى آخر المباراة، ولكن في النهاية عدم التوفيق و النصيب، ولكننا كمتخب عرفنا قيمة أنفسنا، وقدرتنا وقوتنا.

وأضاف لاعب الفراعنة أن البطولات القادمة ستشهد مزيد من التألق و الأداء الأقوى لنسعد ونفرح الجماهير، وبالنسبة للاولمبياد فسوف نبذل قصارى جهدنا والقتال لتحقيق أفضل نتيجة، وفى النهاية هذا الجيل من اللاعبين يجب أن يكمل ويستمر كثير من السنوات.



يحيي الدرع

وخسر منتخب مصر من نظيره الدنماركي بضربات الترجيح بنتيجة 4 / 3 بعد انتهاء الوقت الأصلي والأشواط الإضافية نتيجة 35 / 35، في المباراة التى جمعتهما على صالة استاد القاهرة ضمن منافسات دور الثمانية لبطولة كأس العالم لكرة اليد، بعد اللجوء إلى الضربات الترجيحية، والتي شهدت تفوق منتخب الدنمارك، ليتأهل أبناء الفايكنج للمربع الذهبي، ويلعب الفراعنة على المراكز من الخامس للثامن بمونديال اليد.