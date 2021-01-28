شكرا لقرائتكم خبر عن مانويل جوزيه: الأهلي يستطيع تخطى عقبة الدحيل لهذا السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث مانويل جوزيه، المدير الفني للنادي الأهلي سابقا، عن حظوظ الأهلي فى كأس العالم للأندية المقرر إقامتها في الدوحة في الفترة من 4 فبراير إلى 11 من الشهر نفسه.

وقال جوزيه في تصريحات تليفزيونية لبرنامج ملعب أون تايم، على فضائية أون تايم سبورتس، مع شوبير، إن ذكرياته مع الأهلي في البطولة كانت طيبة في مونديال الأندية واستفاد منها خبرات كبيرة.

وتابع المدير الفني الأسبق للأهلي: "في المشاركة الأولى لي كمدرب للأهلي في المونديال لم نحقق نتائج جيدة كانت المشاركة كارثية بمعنى الكلمة لأن اللاعبين لم يكونوا مؤهلين نفسيا وفنيا للمشاركة، لكن فى المرة الثانية حققنا نتائج طيبة وحققنا البرونزية".

وتابع جوزيه: "لم أصدق حتى الآن أننا حققنا المركز الثالث بين أندية العالم في 2006، ولا أتابع جودة فريق الأهلي الآن، لكن طالما فازوا ببطولة أفريقيا فمن الطبيعي أن يكون لديه عناصر مميزة وحظوظ قوية في المشاركة".

وكشف المدير الفني للأهلي أن الفريق الأهلي يستطيع تحقيق فوز على الأقل في مباراته الأولى بمونديال الأندية هذا الموسم، موضحا أن مواجهة الدحيل فرصة قوية للاعبي الأهلي بما أن الفريق القطري يملك لاعبين أجانب، ولكن خبراته تؤهله للفوز.

وأكمل: "فرص الأهلي تزيد مع كل مشاركة بمونديال الأندية لأنها تكسبه الخبرات اللازمة للمنافسة، ولا أحب مقارنة الجيل الحالي للفريق بالجيل الذي كنت أدربه، أنا كان معي أعظم جيل في تاريخ النادي".

ويشارك الأهلي في كأس العالم للأندية للمرة السادسة ممثلًا عن قارة أفريقيا، بعد تتويجه ‏بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة التاسعة.‏

وسبق وحقق الأهلي الفوز بالمركز الثالث وتوج بالميدالية البرونزية فى كأس العالم للأندية، ‏ويسعى الفريق لتحقيق طموحات وتطلعات الجماهير في نسخة البطولة التي تقام خلال ‏فبراير المقبل في قطر.‏

وأسفرت قرعة كأس العالم للأندية التي أقيمت في سويسرا عن مواجهة الأهلي فريق الدحيل ‏القطري في الدور الثاني يوم 4 فبراير المقبل، على أن يتأهل الفريق الفائز منهما لملاقاة بايرن ميونيخ ‏الألماني في نصف النهائي يوم 8 فبراير المقبل.