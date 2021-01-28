شكرا لقرائتكم خبر عن الصحافة الفرنسية عن مباراة مصر والدنمارك: لو كانت فيلما لن تصدق نهايته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نالت مباراة مصر والدنمارك في ربع نهائي بطولة العالم لكرة اليد، التي انتهت بفوز المنتخب الدنماركى بضربات الترجيح 4\3، وخروج الفراعنة من المونديال باحتلال المركز السابع، اهتمام مختلف الإعلاميين الأجانب خاصة الفرنسيين.

وأشاد أكثر من صحفى فرنسى بالمباراة التي شهدت ندية بين المنتخبين، حيث كتب الصحفي ماركو متركيتش: "تخيلوا لو كانت هذه المباراة بحضور الجمهور المصري"، وكتب آخر: "لو كان فيلما لكانت النهاية لا تصدق وليست نهاية حقيقية بل خيال". وذكرت الصحفية الفرنسية ماري باتريكس: "من لا يشاهد مباراة مصر والدنمارك خسر عمره".

وفاز منتخب الدنمارك على مصر بضربات الترجيح بنتيجة 4 / 3 بعد انتهاء الوقت الأصلي والأشواط الإضافية نتيجة 35 / 35 في المباراة التي جمعتهما على صالة استاد القاهرة ضمن منافسات دور الثمانية لبطولة كأس العالم لكرة اليد، بعد اللجوء إلى الضربات الترجيحية، والتي شهدت تفوق منتخب الدنمارك، ليتأهل أبناء الفايكنج للمربع الذهبي، كما حصد منتخب قطر المركز الثامن بعد الخسارة من السويد.







