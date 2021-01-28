شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات اليوم الخميس 28 / 1 / 2021 بالدورى المصرى والقنوات الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” مواعيد مباريات اليوم الخميس الموافق 28 / 1 / 2021 بالدوري المصرى حيث تقام مباراة البنك الاهلى وطلائع الجيش على ستاد كلية الشرطة بالعباسية ومباراة الزمالك ومصر المقاصة على ستاد بتروسبورت ضمن مباريات الجولة العاشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

موعد مباراة البنك الاهلى وطلائع الجيش

تقام مباراة البنك الاهلى وطلائع الجيش في الثانية والنصف ظهر اليوم الخميس على ستاد كلية الشرطة بالعباسية في مواجهة صعبة للفريقين يدخلها البنك الاهلى بمعنويات منخفضة بعد الخسارة من انبى بثلاثة أهداف مقابل هدفين في الجولة الأخيرة للمسابقة فيما فاز الطلائع على الإنتاج الحربى بثلاثة أهداف دون رد في نفس الجولة.

ويحتل البنك الأهلى المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 8 نقاط بعد أن لعب 9 مباريات فاز في واحدة وتعادل في خمسة مباريات وخسر ثلاثة مباريات وسجل لاعبيه 9 أهداف وتلقت شباكه 11 هدف، فيما يحتل الطلائع المركز الخامس عشر برصيد 7 نقاط بعد أن لعب 9 مباريات فاز في مباراتين وتعادل في لقاء و خسر 6 لقاءات وسجل لاعبيه 10 أهداف وتلقت شباكه 14 هدف.

موعد مباراة الزمالك ومصر المقاصة

تقام مباراة الزمالك ومصر المقاصة في تمام السابعة والنصف مساء اليوم الخميس على ستاد بتروسبورت ، يدخل الفارس الابيض اللقاء برصيد 20 نقطة في المركز الثاني لجدول ترتيب الدوري الممتاز، بينما يأتي فريق المقاصة في المركز السابع برصيد 13 نقطة.

الفارس الأبيض، يدخل اللقاء بعد تعثر في آخر مبارياته أمام أسوان بالتعادل السلبي، على الجانب الآخر، يريد مصر المقاصة مواصلة سلسلة انتصاراته في الفترة الأخيرة، والخروج بنتيجة إيجابية أمام الزمالك، لمواصلة الاقتراب من المربع الذهبي.

القنوات الناقلة لمباريات الدوري

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات اليوم الخميس من الدوري المصرى مع وجود استوديو تحليلى قبل إنطلاق اللقاءات بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.