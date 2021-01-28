شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب جلال: رمضان صبحى هيعرف نتيجة قراره بعد 10 سنين.. والجمهور زعل منه لأنه ابن الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق إيهاب جلال، المدير الفنى للمقاصة، على قرار رمضان صبحى بالرحيل عن الأهلى والانتقال إلى بيراميدز، قائلا: "بالتأكيد إنه قرار شخصى ولا يغضب أحدا".

وقال فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "هو قرار شخصى والكرة لا تغضب أحد، من الممكن أن يعرف قراره بعد 10 أو 15 سنة إن كان صح أو لأ، وسيتأثر جماهيريا لأن الأهلى أكبر شعبية فى مصر مع الزمالك، وممكن يكون عليه ضغوط بسبب قلة الخبرة، وواحد زى شريف إكرامى مش عليه ضغوط لأنه عنده خبرة، والناس المؤازرة ليه هتبقى أقل، ولكن لو لعب لمنتخب مصر الناس هتشجعه، والجمهور بيزعل مش عشان رمضان ولكن عشان كان بيأمل إنه ابن النادى ويفضل قاعد والأهلى ساعده إنه خده إعارة بأرقام كبيرة ورجعه تانى، لكن سبب الاختيار ليس لنا دخل به، ومثله مثل أى قرار وأى شخص حر فى اختياراته طالما لم يفعل شيئا يضر الأندية".

ورد إيهاب جلال المدير الفنى للمقاصة على حقيقة فشل لاعبى المقاصة أثناء تواجدهم فى صفوف قطبى الكرة المصرية الأهلى والزمالك، موضحا: "ليس حقيقى هناك حسين الشحات يلعب أساسيا مع الأهلي، وكان هناك أفشة وحمدى فتحى كان معنا فى إنبي، وبالنسبة لأحمد الشيخ الأهلى معرفش يلعب أحمد الشيخ مش حاجة تانية، والأهلى جايب 70 لاعب فى الخط الأمامي، والشيخ راح فى أول سنتين ينزل 10 دقايق يجيب جون ورجع تانى بقى هداف الدورى وفى نفس الدورى اللى بيلعب فيه الأهلي، أنت مش عارف تلعبه مش مشكلتي، وأحمد سامى انتقل لبيراميدز ويسير بشكل طيب".

تابع: "أحمد الشيخ عاوز يتعامل كويس ويفهم بيعمل إيه وكنت أتعامل معه نفسيا وهو لاعب كبير ولم يكن محتاج إثبات نفسه، والأهلى لديه عدد لاعبين كتير وكان بياخد الدورى وهو وحش حتى، لان الفرق كلها اقل منه، وتلعب الشيخ أو متلعبوش مفيش حد بيضغط لكن لو مخدتش الدورى أو ماشى وحش الجميع كان هيجبرك إنك تلعب الشيخ، هو ستايله شوية جايز الناس مش عارفة تتقبله".

وأردف: "بالنسبة لحسنى فتحى وعماد فتحى ونانا بوكو كانوا يسيرون بشكل جيد ويسجلون أهداف، ولكن رحيلهم عماد وبوكو بسبب (حرب وكلاء)، والأندية يكون لديها وكلاء معينين قريبين من الإدارات تتدخل فى ذلك، وهم لاعبين كبار، وبوكو كان هدف الدورى قبل قدومه للزمالك، وهم لعبوا لفترات صغيرة وظلموا لأنهم لم يحصلوا على فرصتهم الكافية، كما أنهم انتقلوا فى أوقات صعبة وبدون فترة اعداد بخلاف تغيير المدربين، ونحن لم نجبر الأهلى او الزمالك على التعاقد مع لاعب معين هم من يختاروا".