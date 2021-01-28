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فرنسا تفوز على المجر 35 - 32 وتتأهل لنصف نهائى مونديال اليد

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القاهرة - سامية سيد - تأهل المنتخب الفرنسي لنصف نهائي بطولة العالم رقم 27 – مصر 2021، بعد الفوز على المنتخب المجري بنتيجة 35 - 32.

 

انتهى الشوط الأول بتقدم المنتخب المجري بنتيجة 14 - 12، قبل أن يتدارك المنتخب الفرنسي خسارته ويستطيع التعادل مع أحداث الشوط الثاني بنتيجة 30 - 30.

 

ليلجأ المنتخبان للوقت الإضافي والذي نجح الديوك في إنهائه لصالحهم بنتيجة 35 - 32، ويصعدوا لنصف النهائي.

 

وحصل بينس بانهيدي لاعب دائرة المنتخب المجري على أفضل لاعب في المباراة بالرغم من خسارة منتخب بلاده بعدما سجل 6 أهداف.

 

ويلتقى منتخب فرنسا في نصف النهائي مع نظيره السويدي والذي صعد على حساب منتخب قطر بعدما فاز بنتيجة 35-23. ويقام نصف النهائي يوم الجمعة المقبل على صالة استاد القاهرة.

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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