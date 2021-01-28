أخبار النادى الاهلى اليوم الأربعاء 27 / 1 / 2021

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القاهرة - سامية سيد - شهد النادى الاهلى اليوم الأربعاء 27 / 1 / 2021 العديد من الاخبار الهامة أبرزها، الأهلي يجري مسحة كورونا .. وأكرم توفيق في المران الجماعي بعد سلبية العينة.

الأهلي يجري مسحة كورونا .. وأكرم توفيق في المران الجماعي بعد سلبية العينة

أجرى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مسحة طبية صباح اليوم الأربعاء استعدادا لرحلة قطر المنتظرة بعد غدٍ الجمعة للمشاركة في كأس العالم للأندية الذي يقام خلال الفترة من 4 إلى 11 فبراير المقبل.