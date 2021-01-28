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شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار النادى الاهلى اليوم الأربعاء 27 / 1 / 2021 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهد النادى الاهلى اليوم الأربعاء 27 / 1 / 2021 العديد من الاخبار الهامة أبرزها، الأهلي يجري مسحة كورونا .. وأكرم توفيق في المران الجماعي بعد سلبية العينة.
الأهلي يجري مسحة كورونا .. وأكرم توفيق في المران الجماعي بعد سلبية العينة
أجرى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مسحة طبية صباح اليوم الأربعاء استعدادا لرحلة قطر المنتظرة بعد غدٍ الجمعة للمشاركة في كأس العالم للأندية الذي يقام خلال الفترة من 4 إلى 11 فبراير المقبل.
محمود متولي ينضم لتدريبات الأهلي الجماعية بعد العودة من مونديال الأندية
كشف علاء شاكر أخصائى تاهيل المنتخب الوطنى الأسبق، و المشرف على تأهيل محمود متولي مدافع الأهلي أن القياسات الطبية التي خضع لها اللاعب بشأن تحديد عودته للملاعب والمشاركة في التدريبات الجماعية جاءت إيجابية ومبشرة للغاية ، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن ينزل اللاعب التدريبات الجماعية لفريقه عقب عودة الأهلي من المشاركة في كأس العالم للأندية منتصف فبراير المقبل.
مران الأهلي .. موسيماني يحاضر اللاعبين والحاوي ونيدفيد يستكملان التأهيل
عقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق مران الأهلي صباح اليوم الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة، وشهدت المحاضرة الحديث عن بعض الأمور الفنية الخاصة بمباراة بيراميدز أمس ، بالإضافة إلى الحديث عن المرحلة المقبلة التي تشهد الاستعداد لمنافسات كأس العالم للأندية.
الأهلي يضم مدافع سيراميكا الشاب إعارة بنية البيع.. صور
حسم مسئولو النادي الأهلي التعاقد مع محمد ناصر لاعب سيراميكا والمعار إلى المنيا لتدعيم فريق الشباب بالنادي على سبيل الإعارة 6 شهور بنية البيع بعد نهاية الموسم الحالي.
مفاجأة.. عرض المهدى سليمان على لجنة التخطيط بالأهلى
عرض أحد وكلاء اللاعبين المهدى سليمان حارس فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، على لجنة التخطيط بالنادى الأهلى، من أجل مناقشة إمكانية الدخول فى مفاوضات مع مسئولى بيراميدز لضم اللاعب سواء فى الفترة الحالية، أو الانتظار لنهاية الموسم.