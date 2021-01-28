شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الفراعنة يبهر العالم فى كرة اليد.. مصر وضعت الدنمارك على ركبتيها لأول مرة بالبطولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبهر منتخب مصر لكرة اليد العالم في مباراته أمام الدنمارك، مساء الأربعاء، والتي انتهت بخسارة مصر بشرف أمام نظيره الدنماركي بضربات الترجيح بنتيجة 4 / 3 بعد انتهاء الوقت الأصلي والأشواط الإضافية بنتيجة 35 / 35 في المباراة التي جمعتهما على صالة استاد القاهرة ضمن منافسات دور الثمانية لبطولة كأس العالم لكرة اليد.





وشارك الاتحاد الدولي لكرة اليد (International Handball Federation – IHF) عبر صفحته الرسمية على فيس بوك، منشورا وصف المباراة بالمعركة المثيرة التي استمرت 80 دقيقة ثم ركلات الترجيح، وانهالت التعليقات التي تضمن ردود فعل إيجابية وإشادات واسعة على أداء المنتخب الوطني لكرة اليد في المباراة من قبل رواد فيس بوك من مختلف دول العالم.

وعلقت صفحة (USA Team Handball) على البوست، واصفة المباراة بالمجنونة، قائلة: "تهانينا لكلا الفريقين على الأداء الرائع حتى النهاية"، وفى منشور آخر: "واو يا لها من مباراة رائعة، كانت مصر قوية للغاية، ولعبت بشكل جيد للغاية ولكن الحظ سيئ حقًا، عليك أن تفخر بمصر".





وقال آخر: "احترام كبير لمصر! تحيات من هنغاريا"، فيما علق آخر: "أفضل مباراة في البطولة! الدنمارك على ركبتيها لأول مرة في هذه البطولة! يا لها من مبارة جيدة يا مصر".

وحقق منتخب مصر لكرة اليد أداء تاريخيا، على الرغم من الخسارة أمام الدنمارك بالضربات الترجيحية بنتيجة 4 / 3 بعد انتهاء الوقت الأصلي والأشواط الإضافية نتيجة 35 / 35 في المباراة التي جمعتهما على صالة استاد القاهرة ضمن منافسات دور الثمانية لبطولة كأس العالم لكرة اليد، إلا أنها كسبت احترام العالم.

وشارك آلاف عبر هاشتاج "مصر – الدنمارك" التي تصدر قائمة الأكثر تداولا في مصر بموقع تويتر، حيث أشاد المغردين بأداء منتخب مصر البطولى حتى الثانية الأخيرة، وما بذلوه من إخلاص وجهد، إلا أن منتخب الدنمارك استطاع الفوز في اللحظات الأخيرة بضربات الحظ الترجيحية.



