شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 27 يناير 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الأربعاء 27 يناير 2021 عددا من الأحداث والأخبار الرياضية، منها ما يتعلق بالزمالك وأزمة مصطفى محمد ومنها ما يتعلق بمنتخب اليد وملحمته أمام الدنمارك في ربع نهائي المونديال.

كاتونجا للجماهير بعد الخسارة من الدنمارك : كان نفسنا نفرحكم متزعلوش

وجه كريم هنداوي كاتونجا حارس منتخب مصر لكرة اليد رسالة إلى الجمهور بعد الهزيمة امام الدنمارك فى ربع نهائى بطولة العالم التى تقام بمصر وتستمر حتى 31 يناير الجارى .

الزمالك لمصطفى محمد: كرامة النادى أغلى من ملايين سانت إتيان

جدد مسئولو نادى الزمالك رفضهم فتح باب التفاوض مرة أخرى مع سانت إتيان الفرنسى، الذى مازال مصرًا على طلبه بضم مصطفى محمد مهاجم الفارس الأبيض خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، لاسيما وإن الفريق الفرنسى جدد عرضه وأكد استعداده سداد 5 ملايين دولار "كاش" نظير ضم اللاعب.

مصر تخسر بشرف من الدنمارك بالضربات الترجيحية في مباراة ماراثونية

خسر منتخب مصر من نظيره الدنماركي بضربات الترجيح بنتيجة 4 / 3 بعد انتهاء الوقت الأصلي والأشواط الإضافية نتيجة 35 / 35 في المباراة التي جمعتهما على صالة استاد القاهرة ضمن منافسات دور الثمانية لبطولة كأس العالم لكرة اليد، بعد اللجوء إلى الضربات الترجيحية والتي شهدت تفوق منتخب الدنمارك، ليتأهل أبناء الفايكنج للمربع الذهبي، ويلعب الفراعنة على المراكز من الخامس للثامن بمونديال اليد.

رسمياً..المقاولون العرب يعلن ضم 3 صفقات شتوية لتدعيم الصفوف أعلن المهندس محمد عادل فتحي عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف على فريق الكرة، عن ضم 3 صفقات شتوية لتدعيد صفوف الفريق خلال الميركاتو الجاري، وقال عادل في تصريحات خاصة، أن المقاولون نجح في ضم كل من، محمد رزق لاعب وسط إنبي، وأحمد حسن مكي، بالإضافة إلى أحد ناشئي الاتحاد، وذلك لتدعيم صفوف ذئاب الجبل خلال الموسم الجاري.

وزير الرياضة: منتخب اليد رفع سقف طموحاتنا ونقلت لهم رسالة الرئيس

قال الدكتور أشرف صبحى وزير الرياضة، إن المنتخب المصرى رفع سقف طموحنا وأشكر الرئيس لتقديره جهود المنتخب وأشكر رئيس الوزراء على رسالته، وأنا شخصيا أول مرة أرى بطولة بهذا الشكل وكان ماتش نهائى.

شيكابالا يتدخل لإقناع مصطفى محمد بعرض جالاطا سراى تدخل محمود عبد الرزاق شيكابالا قائد فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، من أجل اقناع مصطفى محمد بالموافقة على عرض جالاطا سراى التركى الذى يرغب فى ضم اللاعب لمدة موسم ونصف على سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

الإسماعيلى يستعين بالجماهير لتحميس اللاعبين قبل مواجهة بيراميدز

حرص المهندس احمد عثمان شقيق المهندس إبراهيم عثمان رئيس النادى علي التواصل مع مديرية أمن الإسماعيلية من أجل السماح لجماهير الدراويش بحضور التدريب الاخير للفريق الأصفر قبل مواجهة بيراميدز السبت المقبل باللقاء المؤجل بالجولة الثامنة للدوري بغية مساندة الفريق الذي يمر بمرحلة صعبة بعد تراجع النتائج بصورة ملحوظة. ويعكف أحمد العجوز المدير الفنى للدراويش على دراسة مباريات بيراميدز وأحدثها مباراته مع الاهلى والتى انتهت بالتعادل السلبى تمهيداً للوقوف على نقاط القوة والضعف للفريق السماوى قبل ملاقاته السبت المقبل ضمن خطة البحث عن الفوز لإنتشال الدراويش من عثراته .

أمين عمر حكما لمباراة الزمالك والمقاصة في الدوري استقرت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم علي تعيين الحكم الدولي أمين عمر لإدارة مباراة الزمالك و مصر المقاصة المقرر لها غدا الخميس ضمن مباريات الجولة العاشرة من الدورى، حيث يبحث الزمالك عن الفوز اليوم للانفراد بصدارة الدورى بعد تعثر الأهلي امام بيراميدز وتعادل الفريقين سلبيا أول امس. استبعاد مصطفى محمد وعودة محمود علاء لقائمة الزمالك أمام المقاصة كشف الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن قائمة الفريق لمواجهة مصر المقاصة المقرر لها غدا الخميس على استاد بتروسبورت، ضمن مباريات الجولة العاشرة للدوري الممتاز. وشهدت قائمة الزمالك استبعاد مصطفى محمد بعد غيابه عن المران الأخير لرغبته في الاحتراف بالدوري الفرنسي، وعودة محمود علاء للقائمة.

إيهاب جلال عن رفض تدريب منتخب مصر: مبحبش حد يتفق معايا ويرجع في كلامه

كشف إيهاب جلال المدير الفني لفريق المقاصة كواليس اعتذاره عن تدريب منتخب مصر قبل قدوم حسام البدري لأول مرة منذ رفض المهمة، مؤكدا :"من الصعب الإفصاح عن الأسباب، ولكن اتفقت على كل الأمور بشأن تدريب المنتخب، ولا أحب أن يكلمني أحد ويتراجع في كلامه، وكان من الممكن أن أضغط عليهم وأصل إلى ما أريد ولكن لا أحب فعل ذلك، وهم رجعوا معي في الاتفاق، رغم أنهم كانوا متمسكين بي للغاية، وأتشرف بتدريب منتخب بلدي ولكن الجميع سيحاسبني، وأتمنى محاسبتي بوجود الجهاز المتواجد معي.