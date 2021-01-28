شكرا لقرائتكم خبر عن المربع الذهبى.. تعرف على المنتخبات المتأهلة لنصف نهائى مونديال اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجحت منتخبات كل من فرنسا والسويد والدنمارك وإسبانيا في الصعود الى الدور نصف النهائي من بطولة العالم لكرة اليد التي تقام بمصر، وتستمر حتى 31 يناير الحالى.

وجاء تأهل الرباعى الذهبى إلى قبل نهائى المونديال بالفوز على المنافسين في ربع نهائي البطولة، حيث تغلبت فرنسا على المجر، الدنمارك على مصر، وإسبانيا على النرويج، بينما صعد السويد بالفوز على قطر. ونرصد في التقرير التالى نتائج الرباعى الذهبى للوصول الى هذا الدور:

فرنسا

تأهل المنتخب الفرنسي لنصف نهائي بطولة العالم رقم 27 – مصر 2021، بعد الفوز على المنتخب المجري بنتيجة 35 - 32.

انتهى الشوط الأول بتقدم المنتخب المجري بنتيجة 14 - 12، قبل أن يتدارك المنتخب الفرنسي خسارته ويستطيع التعادل مع أحداث الشوط الثاني بنتيجة 30 - 30، ليلجأ المنتخبان للوقت الإضافي والذي نجح الديوك في إنهائه لصالحهم بنتيجة 35 - 32، ويصعدوا لنصف النهائي.

تغلب منتخب إسبانيا على منتخب النرويج في الدور ربع النهائي بنتيجة 31-26، حيث انتهى الشوط الأول بتقدم إسبانيا 21-15 وسط محاولة من النرويج العودة في النتيجة.

وفي الشوط الثاني واصلت إسبانيا تقدمها وأنهت المباراة لصالحها بنتيجة 31-26 ، وحصل رودريدو دوراليس حارس إسبانيا على جائزة رجل اللقاء بعدما قدم أداء كبير في المباراة وتصدى للعديد من الفرص.

حجز منتخب السويد مقعده في نصف نهائي بطولة العالم لكرة اليد بعد فوزه الكاسح على منتخب قطر في الدور ربع النهائي للبطولة، بنتيجة 35 - 23. وسيطر منتخب السويد على المباراة منذ بدايتها، حيث تقدم في الشوط الأول بنتيجة 14 - 10، قبل أن يتألق لاعبوه في الشوط الثاني وسط استسلام تام من لاعبي العنابي، الذي فقدوا الأمل في اللقاء لتنتهي المباراة بفارق 12 هدفا.

فاز منتخب الدنمارك على مصر بضربات الترجيح بنتيجة 4 / 3 بعد انتهاء الوقت الأصلي والأشواط الإضافية نتيجة 35 / 35 في المباراة التي جمعتهما على صالة استاد القاهرة ضمن منافسات دور الثمانية لبطولة كأس العالم لكرة اليد، بعد اللجوء إلى الضربات الترجيحية، والتي شهدت تفوق منتخب الدنمارك، ليتأهل أبناء الفايكنج للمربع الذهبي، كما حصد منتخب قطر المركز الثامن بعد الخسارة من السويد.