شكرا لقرائتكم خبر عن آخر كلام.. فرجانى ساسى يؤجل قرار التجديد للزمالك لنهاية الموسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر مسئول بنادى الزمالك آخر تطورات ملف تجديد تعاقد الدولى التونسى فرجانى ساسى لاعب وسط فريق الكرة الأول، والذى ينتهى تعاقده مع النادى الأبيض بنهاية الموسم الجارى، مما يمنحه الحق فى التوقيع لأى فريق آخر خلال انتقالات شهر يناير الجارى، الأمر الذى دفع اللجنة المكلفة بإدارة النادى للتفاوض مع اللاعب لتجديد تعاقده.

وأوضح المصدر فى تصريحاته لـ"الخليج 365" أن فرجانى ساسى لم يحسم موقفه من التجديد للزمالك فى الوقت الحالى، رغم إنه كان فى البداية اشترط تجهيز مقدم التعاقد الجديد قبل التوقيع، إلا إنه يفضل تأجيل التجديد لنهاية الموسم.

وتابع المصدر حديثه، لافتًا إلى أن فرجانى ساسى فضل إرجاء ملف تجديد تعاقده مع الزمالك لنهاية الموسم حتى تتضح الرؤية أكثر، ويصبح اللاعب أمامه العديد من الحلول وغير مقيد فى تلك المرحلة.

وقرر ساسي تقديم شكوى "روتينية" ضد الزمالك بشأن مستحقاته المتأخرة لكي يتمكن من المطالبة بها رسميا عقب رحيله عن الفريق بنهاية الموسم الحالى، وكشف مصدر مقرب من فرجاني عن قيام الأخير بشكوى نادي الزمالك بسبب مستحقاته المتأخرة وكذلك مستحقات الموسم الحالي والتي لم يحصل خلالها اللاعب علي مقدم العقد او أي مستحقات له.

وقال المصدر إن ساسي استقر على عدم التجديد للزمالك رغم انتهاء عقده مع النادي بنهاية الموسم الحالي، ولهذا فانه بدأ اتخاذ خطوات جدية لتأمين الحصول علي مستحقاته المتأخرة قبل الرحيل خوفا من عدم تسلمه مستحقاته في حالة رحيله عن الفريق بنهاية الموسم.