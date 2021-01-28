شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على حكام مباراتى الزمالك والمقاصة والبنك والطلائع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم حكام مباراتي الخميس بالجولة العاشرة لبطولة الدوري الممتاز، والتي تجمع الزمالك ومصر المقاصة، والبنك الاهلي وطلائع الجيش، على النحو التالي:-

البنك الأهلي وطلائع الجيش

محمود ناجي "حكم ساحة" - سامي هلهل "مساعد أول" - مصطفى حسن "مساعد ثانى" - وليد الصياد "حكم رابع" - محمدعادل "حكم فيديو" - محمود وفا "مساعد حكم فيديو".

الزمالك ومصر المقاصة

أمين عمر"حكم ساحة" - أحمد نوفل "مساعد أول" - نور الدين سعيد "مساعد ثانى" - مجدي خاطر"حكم رابع" - سيد شعبان "حكم فيديو" - حسني سلطان "مساعد حكم فيديو".

أمين عمر حكما لمباراة الزمالك والمقاصة في الدوري

واستقرت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم علي تعيين الحكم الدولي أمين عمر لإدارة مباراة الزمالك و مصر المقاصة المقرر لها اليوم الخميس ضمن مباريات الجولة العاشرة من الدورى، حيث يبحث الزمالك عن الفوز اليوم للانفراد بصدارة الدورى بعد تعثر الأهلي امام بيراميدز وتعادل الفريقين سلبيا أول امس.

ويحتل الزمالك المركز الثاني مؤقتا في جدول الدورى برصيد 20 نقطة من 8 مباريات ويتبقي له مباراة مؤجلة امام الأهلي من الجولة الرابعة، حيث حقق الزمالك الفوز في 6 مباريات وتعادل في مباراتين ولم يتلق أي هزيمة ، واحرز لاعبوه 12 هدف ودخل مرماه هدفين فقط، فيما يحتل المقاصة المركز السابع برصيد 13 نقطة جمعها من 8 مباريات ويتبقي له مباراة مؤجلة، حيث حقق الفوز في 4 مباريات وتعادل في مباراة وخسر 3 مباريات واحرز لاعبوه 10 اهداف واستقبل مرماهم 9 أهداف.

البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق الزمالك استقر علي خوض مباراة المقاصة بتشكيل هجومي املا في خطف نقاط المباراة واحتلال صدارة الدورى مرة أخرى بفارق نقطتين عن الأهلي، حيث سيعتمد باتشيكو علي كل من أشرف بن شرقي ويوسف أوباما لقيادة هجوم الزمالك، بينما يفاضل البرتغالي بين زيزو وشيكابالا لاختيار احدهما لخوض المباراة.

في المقابل، يدخل فريق المقاصة مباراة الزمالك من أجل تحقيق نتيجة إيجابية، سواء بالفوز على الزمالك أو الخروج ولو بنقطة التعادل، في ظل رغبته القوية في استمرار النتائج الإيجابية، بعدما عاد لسلسلة الانتصارات في المباريات الماضية، وآخرها الفوز على الإسماعيلي، فيما تأجلت مباراته ضد الاتحاد السكندري بالجولة التاسعة بسبب إصابات كورونا، التي ضربت صفوف زعيم الثغر، واستعاض عنها بخوض مباراتين وديتين أمام النصر وسيراميكا، للحفاظ على حساسية المباريات لدى فريقه، وتجهيزهم بدنيا لمواجهة اليوم.