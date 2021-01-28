شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب جلال: مش هقول للإسماعيلي لأ بس أنا وإبراهيم عثمان مش هنعرف نشتغل مع بعض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف إيهاب جلال، المدير الفنى للمقاصة، عن موقفه من تدريب الإسماعيلي، فى ظل اهتمام إدارة الدراويش بالتعاقد معه لتدريب الفريق الأصفر، قائلا: "لا أستطيع أن أقول للإسماعيلى لا، ولكن هناك شقّان فى الموضوع لا بد من موافقة وليد هويدى والحاج أحمد هويدى فى البداية، ومن الصعب فسخ العقد بدون الرجوع لوليد هويدي، والإسماعيلى بيتى فى الكرة، ولكن المقاصة بيتى التدريبي، ولو كان الأمر بهذه السهولة لرحلت لأحد الأندية التى كانت ترغب فى التعاقد معى من قبل".

وعن حقيقة رفضه التعاون مع إبراهيم عثمان رئيس الإسماعيلى قال فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "ليست بهذا المفهوم، ولكن طريقة المهندس إبراهيم عثمان قد لا تناسبنى فى عملي، ويجب أن يغير أحدنا طريقة عمله، وبالنسبة لى لن أغير طريقتى فى العمل وهذا مستحيل، ولو وافق وليد هويدي، سيكون خلال الاتفاق على الأمور أن أحدد سياستى فى العمل التى سأسير عليها".

وأوضح جلال: "وليد هويدى متمسك بى للغاية وأنا عند كلمتى واتفاقى معه لأن الفريق ليس فى موقف جيد، ولو كان فى موقف جيد لأبلغته ووقتها سأتفق على بعض الأمور، والإسماعيلى بالنسبة لى بيتي".

وشدد على أن مشاكل الإسماعيلى إدارية ومعروفة للجميع، وأى مدير فنى يبقى عليه لآخر موسم ولا يتدخل أحد فى عمله، ويحصل اللاعبين على مستحقاتهم، وأعتقد أن الإسماعيلى ليست لديه مشاكل مالية الآن".