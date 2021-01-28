شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة: منتخبنا الوطنى لكرة اليد رفع طموحاتنا بأدائه البطولى رغم الخسارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن المنتخب المصري لكرة اليد رفع الطموحات بأدائه البطولي أمام نظيره الدنماركي، في المباراة التي انتهت بخسارة الفراعنة 39-38، في دور الثمانية من مونديال كرة اليد الذي تستضيفه مصر.

وأضاف "صبحي" خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "يحدث في مصر" الذي يُقدمه الإعلامي شريف عامر، على شاشة "إم بي سي مصر"، أن وصول المنتخب المصري لكرة اليد إلى أفضل 8 منتخبات في العالم يُعدّ إنجازًا كبيرًا.

ولفت وزير الشباب والرياضة، إلى أن ما قاله الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن منتخب مصر لكرة اليد، هو بمثابة رسالة إلى شباب مصر.