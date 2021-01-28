وزير الرياضة: منتخبنا الوطنى لكرة اليد رفع طموحاتنا بأدائه البطولى رغم الخسارة

شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة: منتخبنا الوطنى لكرة اليد رفع طموحاتنا بأدائه البطولى رغم الخسارة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن المنتخب المصري لكرة اليد رفع الطموحات بأدائه البطولي أمام نظيره الدنماركي، في المباراة التي انتهت بخسارة الفراعنة 39-38، في دور الثمانية من مونديال كرة اليد الذي تستضيفه مصر.
وأضاف "صبحي" خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "يحدث في مصر" الذي يُقدمه الإعلامي شريف عامر، على شاشة "إم بي سي مصر"، أن وصول المنتخب المصري لكرة اليد إلى أفضل 8 منتخبات في العالم يُعدّ إنجازًا كبيرًا.
ولفت وزير الشباب والرياضة، إلى أن ما قاله الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن منتخب مصر لكرة اليد، هو بمثابة رسالة إلى شباب مصر.