صحوة المقاصة تهدد سعي الزمالك لاستعادة قمة الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:

يخوض الزمالك مواجهة صعبة في الجولة العاشرة في بطولة الدوري المصري الممتاز ضد فريق مصر للمقاصة أملاً في استعادة قمة جدول الترتيب من جديد.

وتعثر الزمالك في المباراة السابقة بالتعادل السلبي مع فريق أسوان ليفقد فرصة الانفراد بالقمة، لكن الفرصة أتت إليه من جديد بعد تعثر الأهلي بالتعادل مع بيراميدز ليفسح له الطريق إلى القمة.

الأهلي يحتل الصدارة برصيد 21 نقطة، لكن فوز الزمالك على المقاصة يرفع رصيده إلى النقطة رقم 23 ليرتقي إلى الصدارة منفرداً.

ويأمل الزمالك في تخطي عقبة المقاصة من أجل الاستمرار في الصدارة لفترة طويلة، وذلك بسبب خوضه مواجهتي غزل المحلة والاتحاد السكندري بعد ذلك دون أن يلعب منافسه الأحمر لسفر إلى قطر لخوض منافسات كأس العالم للأندية.

ويسعى الأبيض للفوز على المقاصة ثم غزل المحلة والاتحاد السكندري لتوسيع الفارق مع الأهلي إلى 8 نقاط، انتظاراً لعودة حامل اللقب من قطر لخوض مبارياته المؤجلة لاحقاً، ما يتسبب في ضغط على الفريق الأحمر.

لكن طموحات الزمالك تصطدم بصحوة فريق مصر للمقاصة الذي يحتل المركز السابع برصيد 13 نقطة جمعها من 8 مباريات، بفارق 7 نقاط فقط عن الزمالك.

المقاصة حقق قفزة هائلة في المباريات الثلاث الأخيرة له في الدوري وفاز بها جميعاً، على حساب الإسماعيلي وأسوان وغزل المحلة ليضع حداً لبدايته السيئة هذا الموسم.

ويتمتع إيهاب جلال مدرب المقاصة بمعرفة فريق الزمالك جيداً، نظراً لمواجهته في أكثر من مرة من قبل بالإضافة إلى قيادة الفريق الأبيض لفترة قصيرة.

بطاقة المباراة:

الحدث: الجولة 10 في الدوري المصري

التاريخ: 28 يناير 2020

التوقيت: 7:30 بتوقيت القاهرة

الملعب: استاد بتروسبورت